El impresionante vídeo del eclipse solar visto desde el avión de Iberia: así ha sido el momento en el que la Luna ha cubierto al Sol

España ha sido testigo de un momento histórico que no vivía desde hace más de cien años. Este miércoles, millones de personas han podido disfrutar de un eclipse solar total desde diferentes puntos de la geografía española.

Para quienes han asistido en directo a este fenómeno astronómico tan especial, es complejo escoger un solo momento. Pero también lo es para quienes lo han disfrutado desde sus casas, desde el trabajo o desde cualquier otro lugar gracias a iniciativas como la de Iberia.

Un vuelo especial de la aerolínea ha retransmitido en directo el eclipse total del Sol a 10.000 metros de altura gracias a la instalación de tres cámaras en la aeronave y la conectividad wifi Starlink. En Onda Cero hemos viajado en el interior de este avión y hemos podido disfrutar de esta experiencia.

El despegue tuvo lugar hacia las 19:13 horas. La señal mediante la que hemos podido disfrutar de este fenómeno procede de una cámara GoPro situada en la cabina, que ha sido la encargada de mostrar la proyección de la sombra del eclipse sobre la superficie terrestre.

Cuándo será el próximo eclipse

Y ahora que todo ha pasado, muchos se preguntarán cuándo será el próximo eclipse. La buena noticia es que ya hay respuesta para ello, pues el eclipse del 12 de agosto ha sido el primero de lo que se conoce como Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.

El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un anillo de fuego sobre la península de suroeste a noreste.

En el de esta jornada, la franja de oscuridad ha entrado por el noroeste peninsular y ha cruzado el país de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.