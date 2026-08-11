Albares advierte a los migrantes de no cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla: "Que no arriesguen sus vidas, van a ser devueltos"

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha dirigido a los migrantes del continente africano y les ha advertido de que no entren de forma irregular en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque serán devueltos a sus lugares de origen.

Durante su visita a Ceuta, el ministro ha lanzado una advertencia para evitar nuevas entradas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, asegurando que serán devueltos a sus lugares de origen. Asimismo, Albares ha elogiado la colaboración de Marruecos desde el estallido de la crisis.

El Gobierno garantiza el control de las fronteras

El ministro ha defendido que la integridad del espacio Schengen está garantizada y ha asegurado que ninguna de las personas que entraron de manera irregular ha llegado a la península. En este sentido, ha recalcado que el objetivo del Ejecutivo es que quienes permanezcan en la ciudad sean retornados a Marruecos, siempre dentro de los procedimientos y garantías establecidos por la legislación.

Además, Albares ha trasladado un mensaje dirigido directamente a quienes puedan estar planteándose intentar un nuevo cruce desde Marruecos. Según ha señalado, no conseguirán alcanzar su objetivo y ha pedido que no pongan en riesgo su vida en un intento que, seguramente, terminaría con su retorno.

El titular de exteriores ha resumido la posición del Gobierno asegurando que se devolverá a Marruecos "hasta la última persona" que haya entrado irregularmente en Ceuta. No obstante, la aplicación de estas devoluciones no será inmediata en todos los casos, especialmente cuando se trate de menores, ya que deben cumplirse las garantías legales correspondientes.

Albares destaca la cooperación con Marruecos

Otro de los puntos destacados durante la visita ha sido la colaboración entre España y Marruecos para controlar los movimientos en la frontera. Albares ha defendido que existe una comunicación constante entre ambos gobiernos y ha señalado que la cooperación con Rabat está siendo fundamental para gestionar la situación y evitar que se repitan episodios similares.

El ministro también ha rechazado que Marruecos haya planteado contrapartidas a España a cambio de su colaboración. A su vez, ha destacado que el Ejecutivo trabaja en reforzar los controles fronterizos, agilizar los procesos de retorno y reclamar una mayor implicación de la Unión Europea ante la situación migratoria en las ciudades autónomas.

La visita de Albares se produce mientras las autoridades continúan gestionando las consecuencias de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y coordinando los procedimientos para su retorno, con especial atención a los menores no acompañados.