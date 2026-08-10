El nuevo vídeo de Sánchez en TikTok para recomendar tres libros este verano: "Merecen la pena"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a utilizar las redes sociales para dirigir un mensaje distendido a la ciudadanía con motivo de las vacaciones de verano.

A través de una nueva publicación en su cuenta oficial de TikTok, el jefe del Ejecutivo ha querido compartir sus sugerencias personales de lectura para los meses de descanso. Bajo la premisa de animar a disfrutar de las letras durante el periodo estival, Sánchez ha seleccionado tres obras pertenecientes a géneros literarios muy diversos que, según sus propias palabras, "merecen la pena" y constituyen una excelente opción para acompañar el tiempo libre.

En el ámbito de la ficción, la primera propuesta del presidente ha sido la novela "Comerás flores", de la escritora Lucía Solla, un libro al que ha calificado expresamente como una "obra maravillosa".

Junto a la narrativa tradicional, la lista incluye un reconocimiento al mundo de la ilustración y el cómic a través de "Nocturnos", de la autora Laura Pérez. Recomendando, con ambas elecciones, tanto la literatura en prosa como las historias contadas a través del lenguaje visual para desconectar durante las semanas veraniegas.

Análisis geopolítico para completar la selección

La tercera y última recomendación de Sánchez se adentra en el terreno de la reflexión política y el análisis de la actualidad internacional con el ensayo "The Age of Unpeace" (traducido como "La época de la no paz"), del escritor Mark Leonard.

El jefe del Ejecutivo ha detallado que se trata de un título que acaba de terminar de leer y que aborda la compleja realidad del orden global contemporáneo.

Con un afable "espero que os gusten estas recomendaciones", el presidente ha concluido su vídeo en la plataforma, utilizando de nuevo las redes de formato corto como canal para conectar con el público (sobre todo en un intento con el más joven) a través de la prescripción cultural.