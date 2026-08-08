Los turistas italianos pasan los primeros controles fronterizos tras la decisión del Gobierno: "Hemos decidido traer el pasaporte por esta razón"

El Ministerio del Interior ha informado de que ya se han "restablecido los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia" de acuerdo con la decisión del Gobierno de imponerlos "de manera temporal" en respuesta a la suspensión del espacio Schengen por parte de las autoridades italianas.

Interior ha reiterado en redes sociales que adopta esta decisión "ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino" y ha detallado que las medidas estarán en vigor "desde este sábado 8 de agosto, hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre".

Así están siendo los controles en los aeropuertos

El Gobierno ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia tras la negativa del Gobierno de Giorgia Meloni de retirar la suspensión a España del acuerdo Schengen. Según informaron fuentes gubernamentales, esta medida ha sido adoptada por "la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

Estos controles fronterizos comenzaron a medianoche horas de este sábado 8 de agosto, y consisten en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visado o permiso de residencia.

Las medidas se están practicando de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00.00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

"Hemos decidido traer el pasaporte por esta razón"

Viajeros llegados este sábado por vía aérea al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas ya fueron informados en vuelo de que tendrían que someterse a controles adicionales a los que suelen pasar en la frontera española.

A su vez, la Policía Nacional ha efectuado controles aleatorios también en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Algunos de estos pasajeros italianos, procedentes de países como Bolonia o Roma, han indicado que, tras aterrizar y antes de poder abandonar el aeropuerto, la Policía les ha pedido su documentación, un trámite que han solventado sin mayores dificultades.

Una pasajera procedente de Bolonia que aterrizaba este sábado en Madrid, ha relatado a TVE que el viernes, Iberia les envió un e-mail diciendo que, probablemente, los controles estarían activos al día siguiente: "Por eso, decidimos traer el pasaporte y no la carta de identidad europea. Por esta razón".

Controles aleatorios a viajeros procedentes de Italia en el aeropuerto de Barajas | Policía Nacional

Preocupación en Italia ante el alcance del enfrentamiento

La prensa italiana se ha hecho eco del enfrentamiento entre España e Italia y así lo ha recogido en sus principales portadas. "Italia y España, ahora hay un enfrentamiento total", titula el diario Corriere della Sera, que afirma que "la represalia española ya se había contemplado, pero la postura del Gobierno italiano se mantiene inalterable".

Ahora, añade, "el temor es que la iniciativa española pueda perjudicar a los turistas italianos con controles generalizados, en lugar de aleatorios, en los puertos y aeropuertos españoles, especialmente en las islas" de Baleares y Canarias.

El diario de Milán asegura que por este motivo, aunque no hay confirmación oficial, desde anoche, cuando España impuso la suspensión del control de las fronteras para pasajeros que lleguen de Italia, "se han mantenido contactos" entre la primera ministra Giorgia Meloni, los vicepresidentes Antonio Tajani y Matteo Salvini y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, para encontrar una solución que minimice las molestias a los italianos.

"Temor a perjudicar a los turistas italianos, especialmente en las islas"

Para el progresista "La Repubblica", el "muro de Italia" ha causado "una crisis con España".

El periódico romano cita "fuentes gubernamentales de alto nivel" que les han informado de que "hace tres días se solicitó informalmente el levantamiento de las restricciones de viaje, considerándolas absurdas, y que esta solicitud fue respaldada por el ministerio de Asuntos Exteriores de Antonio Tajani".

Según el diario, se "acordó el 15 de agosto como fecha límite: esperar hasta ese día para determinar si el revuelo en redes sociales procedente de Marruecos sobre una segunda incursión" en el enclave español de Ceuta ese día "constituía una amenaza real, un escenario que los servicios de inteligencia llevan días analizando".

"Roma no puede dar marcha atrás tras convertir la seguridad fronteriza en uno de sus pilares"

"La Stampa" titula en su portada de papel "La corrida España-Italia", y apunta: "El reto reside ahora en un difícil equilibrio. Roma no puede dar marcha atrás tras haber convertido la seguridad fronteriza en uno de los pilares de su acción política. Madrid no puede bajar la presión sin exigir resultados".

Por tanto, plantea el siguiente interrogante: "¿Cuánto tiempo puede durar una guerra diplomática en las fronteras sin que los viajeros paguen las consecuencias?".