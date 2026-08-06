Margallo culpa al Gobierno de la crisis en Ceuta y pide "solidaridad interna" hacia los menores: "Las comunidades del PP no son responsables, pero los niños tampoco"

José Manuel García-Margallo cree que la crisis en Ceuta era "previsible". Así lo ha afirmado en Más de uno, donde ha enumerado los problemas que han dado lugar a un evento de este tipo: "Cuando un Gobierno es débil internamente, como el nuestro; cuando tiene una política exterior no consensuada con el resto de las fuerzas políticas; cuando la política es absolutamente errática en el exterior, estas cosas pasan. No es algo que haya sorprendido a alguien que sigue la política exterior en el Magreb, que es el principal escenario de la política exterior española desde que el mundo es mundo".

El exministro de Exteriores asegura que España es considerado el país "enfermo de Europa" y se encuentra "al margen de las decisiones de la UE", además de recordar el paso del Frente Polisario en la crisis de 2021 y también el "desentenderse" por parte del Ejecutivo con el esfuerzo en Defensa que han realizado los socios de la OTAN. También ha hecho referencia a la relación con EEUU: "Cuando para convertirte en un icono internacional te dedicas a sobreactuar con los de EEUU... Donald Trump no me gusta nada, pero no sería el señor al que le tocase las narices todas las narices. Y está Israel también, al que le tocan las narices".

Marruecos "manda" y España "obedece"

Así, García-Margallo considera que Marruecos "lleva ganando mucho tiempo". "Ha demostrado que el guion lo escriben ellos y que un acto como este se puede repetir cuando el Gobierno no haga lo que a ellos les convenga", ha dicho, a lo que ha añadido que el gesto más "determinante" fue el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental: "Y ahora nos encontramos con que una invasión masiva incubada durante mucho tiempo y conocida por los servicios marroquíes, o bien no se ha comunicado al Gobierno o el Gobierno no se ha atrevido a tomar las decisiones para prevenir la entrada. Quien manda desde hace mucho tiempo es Marruecos y quien obedece es España".

Por ello, sostiene que las relaciones tienen que ser "lo más amistosas y de colaboración posibles", aunque hay que fijar "líneas rojas". "Es obvio que un ataque a la soberanía e integridad es una línea roja. ¿Qué hubiese hecho Reino Unido si España hubiese metido 70.000 ciudadanos españoles en el Peñón de Gibraltar? ¿Cree que el primer ministro británico diría el día después que las relaciones de colaboración eran espléndidas y que estábamos encantados con su forma de proceder?", se pregunta el exministro, que insiste en que conviene "tener un Gobierno fuerte, al servicio de la nación".

En este sentido, afirma que Sánchez está al servicio de "maniobras personales para buscar un nicho en la política internacional", aunque una crisis como la de Ceuta propicia "consenso con la oposición" y "tener una política exterior a largo plazo sin vaivenes": "Cada vez que hay un Gobierno socialista en este país, hay unos vaivenes constantes, desorientación de socios y adversarios".

Además, ha recordado cuando tuvo una reunión con Hillary Clinton a los 20 días de ser nombrado como ministro para "deshacer los entuertos que había hecho el Gobierno de Zapatero", como "el desaire a la bandera" o "la retirada de tropas de Irak". "Hillary Clinton, lo primero que me dijo, es que no éramos un socio fiable y que estaban pensando llevarse las bases de Rota y Morón a Marruecos. Lo importante es tener una idea de España, la soberanía e integridad son el fundamento mismo de la Constitución", asegura, para después subrayar que la visita a Argelia también pudo suponer un "problema" para Marruecos.

Partidario de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: "Extraordinaria utilidad"

Sobre una posible visita de los reyes a Ceuta y Melilla, Margallo se ha mostrado partidario de que los monarcas se desplacen hasta el lugar de la crisis y ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez por "no saber aprovechar el enorme valor que tiene tener una monarquía en España": "Con Marruecos siempre habrá incidentes y, para evitar un incendio mayor, la figura de los reyes es importante. Quien me salvó con Hillary Clinton fue el rey Juan Carlos. El prestigio del rey y de su padre en Marruecos y el contacto personal que tienen, no lo tiene nadie. Eso lo tienes que aprovechar".

Por tanto, cree que la Corona tiene "lazos estrechos con Marruecos como para avisar" de una posible visita de Felipe VI y Letizia, que ve con buenos ojos: "Sería una medida de extraordinaria utilidad, el que se produzca una visita de ese tipo sería importante, siempre y cuando no fuese a provocar una reacción más violenta. Estoy seguro de que el rey Felipe ha manifestado su deseo de estar allí, nada le gustaría más que estar cerca de unos compatriotas que lo pasan mal".

También ha criticado la gestión del actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares: "Albares, hablando de una internacional reaccionaria después de la carta de 24 países, contradice los hechos y no contribuye a hacer amigos en Bruselas. Me parece una idiotez con mayúsculas".

Por último, ha destacado que lo primero pasa por "atender a aquellos menores que lo necesiten" en Ceuta y ha insistido en que debe haber "solidaridad dentro de España" a la hora de un posible reparto en comunidades: "Cuando pides solidaridad a Europa, no se entiende que no haya solidaridad dentro de España. Esto es responsabilidad del Gobierno, es un problema de inacción, de improvisación, de mal diseño de la política exterior, pero el foco tiene que estar en los niños. Pediría solidaridad interna. Las comunidades del PP no son responsables, pero los niños tampoco lo son".