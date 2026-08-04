Marlaska afirma que entraron 72.000 inmigrantes y recalca que "no hubo ningún aviso del CNI sobre una entrada masiva de personas"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha atendido a los medios de comunicación este martes, afirmando que su departamento ha fijado en unas 72.000 las personas que entraron de forma irregular en Ceuta y ha afirmado que ya son 70.000 las que han regresado a Marruecos.

Así lo ha sostenido Fernando Grande-Marlaska tras participar, por vía telemática, en la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea, que analizó la situación tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.

72.000 migrantes

Marlaska ha expresado, en primer lugar, su pésame por los fallecidos "en esta tragedia insoportable" al intentar acceder a Ceuta, y ha vuelto a señalar detrás del incidente a mafias, a "aquellos que trafican con seres humanos, con los más vulnerables".

El ministro ha asegurado que todos los socios europeos pusieron en valor la actuación de las autoridades españolas para revertir la entrada irregular de migrantes en la ciudad autónoma, que cifra en "unas 72.000 personas", de las que 70.000 ya han regresado a Marruecos.

Sobre las que siguen en Ceuta, señala que Interior trabaja en agilizar los trámites para "resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas, serán retornadas".

Italia y el Espacio Schengen

Marlaska ha comunicado que en la reunión "todos los Estados miembros, también los Estados asociados a Schengen, así como las agencias de la Unión Europea" habrían reconocido "el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad".

Asimismo, subrayó la importancia, dentro de lo que es la política migratoria, de "trabajar en la desarticulación, desmantelamiento de dichas redes, como venimos haciendo en el marco de la Unión Europea y también en la cooperación con los países de origen y tránsito".

Marlaska ha declarado que "en modo alguno Schengen se ha visto comprometido" por la crisis en Ceuta, exigiendo a Italia que se levanten los controles Schengen, además de considerar esta decisión del gobierno italiano "carente de proporcionalidad".

Los derechos fundamentales de los menores

Por otro lado, Marlaska ha afirmado que, en nuestro país, "se respetan los derechos fundamentales de los menores" que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de la pasada semana y también se respetan los de los mayores de edad. Estas declaraciones llegan después de que varias ONG presentes en Ceuta hayan denunciado un trato inhumano a las personas que entraron a la ciudad autónoma.

El ministro ha reiterado que en España se respetan los derechos fundamentales de los menores y de las personas vulnerables, pero también de los mayores de edad, algo que está "fuera de toda discusión". Ha apuntado que los "desajustes" que se pudieron producir el primer día se fueron resolviendo y se está dando una respuesta "razonablemente inmediata a cualquier contingencia".

Para terminar, Fernando Grande-Marlaska ha declarado que "hay cuestiones que pasan y no hay que censurar a nadie". Ha descartado así que haya una responsabilidad del servicio de información nacional por la falta de información sobre la llegada masiva, alegando que también pudo haber informes provenientes de otro departamento de seguridad o de otro país de la UE, dado que "todos están involucrados en la captación de información de lo que atañe a la UE".