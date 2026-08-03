La dura respuesta de Vox a Óscar Puente tras su burla a Abascal: "Gracietas de orangután"

La crisis migratoria que vive Ceuta ha vuelto a trasladarse al terreno político y, también a las redes sociales. Mientras que Santiago Abascal se trasladó este domingo a la ciudad autónoma para denunciar la situación en la frontera y exigir medidas al Gobierno, el ministro de Transportes, Oscar Puente, aprovechó su llegada para lanzar una burla contra el líder de Vox en su perfil de X.

El dirigente socialista publicó un montaje de Abascal caracterizado con vestimenta árabe, acompañado del mensaje: "¿Está ya Ab Ascal (también conocido como Santiago y cierra España) a lomos de su caballo en Ceuta?". Con esta publicación, Puente ironizaba sobre la visita del presidente de Vox a la ciudad autónoma en plena crisis migratoria.

La reacción de Vox

La respuesta de la formación política no tardó en llegar. A través de su cuenta oficial de X, Vox respondió al ministro socialista con dureza y cargó contra el tono empleado en su publicación. "Las gracietas de orangután son el último recurso de los acomplejados", escribió el partido, antes de añadir que el ministerio de Puente se gastaba en "prostitutas" el dinero dirigido a reparar las vías de Adamuz, contraatacando hacia las "gracias" del ministro.

El mensaje de Vox se difundió rápidamente en la red social y volvió a situar el foco en el enfrentamiento entre las amabas partes, en un momento en el que la crisis de Ceuta continúa monopolizando buena parte del debate político y de las declaraciones de los principales líderes nacionales.