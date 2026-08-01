Feijóo califica lo ocurrido en Ceuta de "ocupación premeditada" y critica la respuesta "insuficiente" del Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en Ceuta que lo sucedido en la ciudad autónoma "no es un incidente más, sino una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español". Además, ha añadido que "esta amenaza" ya era conocida desde principios de la semana.

Acompañado por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha trasladado su apoyo al pueblo ceutí en un momento de "extraordinaria gravedad" y ha calificado de "vergonzoso" que haya ciudadanos que teman por su integridad al caminar por las calles del país. A su vez, ha lamentado la imagen "lamentable" que, a su juicio, ha proyectado España ante el mundo a raíz de la crisis migratoria, y se ha comprometido a trabajar para que el país vuelva a ser un lugar "seguro".

Por otro lado, ha reconocido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia y los voluntarios, que, según ha dicho, han estado sometidos a una "presión insostenible" al gestionar en un corto espacio de tiempo la llegada de unas 60.000 personas a Ceuta. Además, ha criticado la respuesta del Gobierno, que ha calificado de "tardía e insuficiente".

Procedimiento con los menores extranjeros

Feijóo ha evitado pronunciarse sobre el reparto de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes. Fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que la cifra podría superar el millar.

Durante la comparecencia, realizada en la Plaza de África, se le ha preguntado si las comunidades autónomas gobernadas por el PP acogerían a parte de esos menores, después de que Juan Jesús Vivas afirmara que Ceuta se encuentra "desbordada". Sin embargo, Feijóo no ha respondido de forma directa. En su lugar, ha recordado que el Partido Popular presentó en octubre de 2025 un plan de inmigración y ha defendido la necesidad de una "política migratoria ordenada".

El líder del PP ha asegurado que España "no está en condiciones de cumplir el Pacto Europeo de Migración y Asilo ni el Reglamento de Retorno" y ha criticado la posición mantenida por el Gobierno durante la negociación de esa normativa europea.

Por su parte, Juan Jesús Vivas ha defendido reiteradamente la necesidad de aliviar la presión asistencial que soporta la ciudad mediante traslados coordinados al resto del territorio nacional.

La normativa establece que los menores extranjeros no acompañados cuentan con una protección reforzada y no pueden ser objeto de devoluciones automáticas. No obstante, el debate sobre su distribución entre comunidades autónomas se remonta a la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025, que permite agilizar el traslado de menores desde territorios que afrontan una situación de contingencia, como ocurre con Canarias, Ceuta y Melilla. La modificación salió adelante pese al voto en contra del Partido Popular.