Sánchez condena la "violación de la integridad territorial de España", atribuye a las mafias el "ataque" a Ceuta y anuncia el despliegue de boyas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en Ceuta de miles de personas desde Marruecos y ha garantizado todas las medidas necesarias para hacerle frente. En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Sánchez ha garantizado a los ceutíes que "toda España está con ellos" y ha afirmado que el Gobierno se hace cargo del estado emocional y la situación de "angustia" que están viviendo.

Ha afirmado que el Gobierno esta utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad. Para el presidente del Ejecutivo, lo que ha sucedido ha sido una lectura interesada por parte de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía el retorno en caliente de las personas que lleguen a nado.

A la espera de determinar si es necesaria alguna modificación legal, ha subrayado que ya se están agilizando los expedientes de expulsión de quienes han llegado estos días a Ceuta.

Boyas en el mar, agilización de expedientes y legislación

Sánchez ha subrayado que se trata de una situación "inédita" que "rompe la tónica de reducción sistemática de la llegada de migrantes irregulares", por lo que cabe actuar de manera "urgente y en lo importante". Por ello, ha dicho que habrá un "despliegue de boyas en el espigón" para crear una "barrera física en términos visuales" y que, desde el punto de vista administrativo, se pueda cumplir con la sentencia del Supremo.

Además, ha comentado que ya se agilizan los expedientes de repatriación de los llegados en las últimas horas. "Ya se produce la salida de muchos de ellos, pero en el día de hoy se ha reunido la Comisión de Asilo para proceder a la materialización de esos expedientes de repatriación", ha señalado, a lo que ha añadido que existe "cooperación" con Marruecos para "luchar contra las mafias": "Esto exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que engañan a muchos jóvenes".