La Comunidad de Madrid anuncia que vende el ático adquirido en Chamberí para la "reconstrucción" tras el incendio en la sierra

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado de que la Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

Lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación desde San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios más afectados por el último incendio. Allí ha detallado que ha dado instrucción a la empresa pública Planifica Madrid para que se pongan a la venta cuatro inmuebles que posee la Comunidad en Gran Vía y también este del paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros.

Según han informado desde el Gobierno regional, la empresa pública Planifica Madrid ha iniciado el proceso de venta de varios inmuebles con el fin de ampliar, con lo obtenido en la operación, el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

La adquisición del ático de casi 500 metros cuadrados

La adquisición de un ático de casi 500 metros cuadrados en uno de los barrios más exclusivos de Madrid ha abierto un nuevo frente político para Isabel Díaz Ayuso en pleno verano. Mientras la Comunidad de Madrid defiende que el inmueble tendrá un uso institucional y temporal durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, la oposición pone el foco en el elevado desembolso público, las circunstancias de la compra y la falta de información ofrecida hasta que la operación trascendió públicamente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió con contundencia a la controversia generada tras conocerse la adquisición del inmueble por parte de la empresa pública Planifica Madrid. Durante una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno extraordinario convocado por los incendios forestales de la sierra oeste, Ayuso aseguró que la información difundida forma parte de una "campaña de desprestigio" impulsada por el Ejecutivo central y medios afines.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí", afirmó la dirigente autonómica, quien insistió en que el ático no constituye una adquisición personal y que desconoce incluso los detalles administrativos de las compras realizadas por la empresa pública.

Ayuso lamentó además que la información haya salido a la luz mientras la Comunidad afronta una emergencia por los incendios y sostuvo que la publicación busca enfrentarla con los ciudadanos afectados por el fuego.