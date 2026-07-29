Ayuso denuncia una "campaña de desprestigio" tras la compra del ático de Chamberí: qué hay detrás de la polémica

La adquisición de un ático de casi 500 metros cuadrados en uno de los barrios más exclusivos de Madrid ha abierto un nuevo frente político para Isabel Díaz Ayuso en pleno verano. Mientras la Comunidad de Madrid defiende que el inmueble tendrá un uso institucional y temporal durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, la oposición pone el foco en el elevado desembolso público, las circunstancias de la compra y la falta de información ofrecida hasta que la operación trascendió públicamente.

Ayuso niega que el ático sea para su residencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió con contundencia a la controversia generada tras conocerse la adquisición del inmueble por parte de la empresa pública Planifica Madrid. Durante una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno extraordinario convocado por los incendios forestales de la sierra oeste, Ayuso aseguró que la información difundida forma parte de una "campaña de desprestigio" impulsada por el Ejecutivo central y medios afines.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí", afirmó la dirigente autonómica, quien insistió en que el ático no constituye una adquisición personal y que desconoce incluso los detalles administrativos de las compras realizadas por la empresa pública.

Ayuso lamentó además que la información haya salido a la luz mientras la Comunidad afronta una emergencia por los incendios y sostuvo que la publicación busca enfrentarla con los ciudadanos afectados por el fuego.

El origen de la polémica

La controversia comenzó tras la publicación de una información que reveló que Planifica Madrid compró en abril un ático de 485 metros cuadrados —199 de ellos correspondientes a una amplia terraza— situado en el distrito de Chamberí, una de las zonas con el precio de la vivienda más elevado de la capital.

Según explicó inicialmente el Gobierno regional, el inmueble estaba destinado a albergar provisionalmente el despacho de la presidenta durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño.

Una mayor dimensión política por varios motivos.

En primer lugar, la compra no había sido comunicada públicamente cuando se formalizó y trascendió varios meses después, tras las preguntas formuladas por un medio de comunicación. Además, distintos grupos parlamentarios cuestionan que la operación no figurara expresamente en la planificación presupuestaria conocida de Planifica Madrid y reclaman explicaciones sobre el procedimiento seguido.

Otro de los elementos que alimentan la polémica es el elevado valor del inmueble. Aunque la Comunidad de Madrid no ha hecho público el importe abonado, distintas estimaciones sitúan su precio de mercado en torno a los seis millones de euros debido a su ubicación y dimensiones.

También existen dudas sobre el uso previsto por parte de la oposición.

La discusión no se limita únicamente al coste de la operación.

Tras la publicación inicial, el propio entorno de Ayuso matizó que todavía no está completamente decidido cuál será el uso definitivo del ático y que esa decisión se adoptará una vez avance la reorganización derivada de las obras en la sede institucional. Además, diferentes informaciones apuntan a que podrían existir limitaciones urbanísticas para destinar ese inmueble exclusivamente a oficinas, lo que ha incrementado las preguntas sobre el proyecto previsto por el Gobierno autonómico.

Desde Más Madrid y el PSOE madrileño se ha criticado que, si el objetivo era disponer de un espacio de trabajo provisional durante unos meses, la Administración podría haber recurrido al alquiler de oficinas o a dependencias públicas ya disponibles, evitando así una compra de elevado importe.

La defensa del Gobierno madrileño

Frente a esas críticas, Ayuso recordó que no dispone de residencia oficial, a diferencia de otros presidentes autonómicos o miembros del Gobierno de España, y sostuvo que el inmueble no está concebido para convertirse en su vivienda.

La presidenta insistió en que la operación corresponde a la gestión patrimonial de la Comunidad y no a una decisión personal, al tiempo que consideró que la difusión de la noticia persigue erosionar políticamente su imagen en un momento especialmente delicado por la gestión de los incendios forestales.

¿Cuál es el patrimonio inmobiliario conocido de Ayuso en 2026?

Respecto a su patrimonio privado, la presidenta mantiene en propiedad una vivienda adquirida antes de llegar al Gobierno regional y un garaje, según sus declaraciones patrimoniales.

Además, durante los últimos años también ha estado en el centro del debate político por el uso puntual de un chalé de titularidad pública adquirido por la Comunidad de Madrid para fines institucionales, un episodio que ya provocó críticas de la oposición y motivó incluso iniciativas parlamentarias para limitar el uso privado de inmuebles públicos.