Última hora de los incendios forestales en España, en directo: El fuego en Madrid continúa sin estabilizar, mientras se complica el de La Vall d'Uixò
La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado que al amanecer de este domingo, el incendio que afecta a la Sierra Oeste en la región continúa activo y sin estabilizar. Mientras, las autoridades han desalojado ya a más 16.000 personas por el incendio declarado en La Vall d'Uixò (Castellón).
Un muerto y cinco heridos en el incendio forestal de Manises (Valencia)
"El peor incendio de la historia de Madrid": las devastadoras imágenes del fuego propagándose cerca de las casas
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La Nasa confirma que su estación en Madrid no sufre daños estructurales "significativos"
La Nasa ha confirmado que su estación situada en la localidad de Robledo de Chavela (Madrid) no ha sufrido daños estructurales "significativos" en las antenas o edificios por el incendio que afecta a la zona y ha agradecido al Gobierno y a los servicios de emergencia sus "esfuerzos incansables" para proteger la instalación en condiciones "extremadamente desafiantes".
Una inspección inicial en el lugar del equipo de respuesta a emergencias del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid de la NASA (MDSCC) ha encontrado daños en el pavimento y la vegetación circundante pero no estructurales de la instalación, que fue desalojada el pasado viernes por las fuerzas de seguridad y en el que se encontraban un centenar de trabajadores.
La NASA explica en un comunicado que continuará las inspecciones "según lo permitan los procedimientos de seguridad" ante una situación que puede seguir cambiando mientras el fuego siga sin ser controlado y destaca que la seguridad de su personal sigue siendo la máxima prioridad de la agencia norteamericana.
La UME asegura que el incendio entre Ávila y Madrid está contenido "ciertamente", aunque mantiene "cabezas activas"
El teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha asegurado este domingo que los trabajos realizados durante la noche han permitido avanzar "bastante" en la estabilización del gran incendio que afecta a Ávila y Madrid, aunque todavía permanecen "unas cabezas activas" sobre las que se concentrarán los esfuerzos durante la jornada.
En una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, Arribas ha explicado que, tras una tarde del sábado "bastante inestable", que obligó a recomendar evacuaciones en el sur de la provincia de Ávila y el norte de Toledo, "todo el frente está contenido", si bien ha precisado que existen "ciertas partes" que permanecen fuera de control.
"Se ha avanzado bastante en los trabajos realizados en todo el perímetro. Ahora mismo podríamos decir que todo el frente está contenido ciertamente. Hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones nos permitan trabajar en esas zonas que si que están fuera de control. Pero no es en todo el perímetro en absoluto", ha explicado Arribas.
El Infoca extingue de madrugada el incendio declarado en Villablanca (Huelva)
El Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado en la noche de este sábado en las inmediaciones de la localidad de Villablanca (Huelva).
El servicio antiincendios ha informado este domingo en redes sociales de que el fuego iniciado en el paraje Los Corrales del municipio de la comarca del Andévalo quedó oficialmente extinguido a las 3.30 horas de la madrugada.
Hasta el lugar se desplegaron 36 efectivos terrestres, tres vehículos autobombas y un helicóptero semipesado.
Además de los medios del Infoca, el operativo contó con dos vehículos del Parque de Ayamonte del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.
Escalona (Toledo) acoge en su polideportivo a vecinos evacuados de otros municipios por los incendios forestales
Escalona (Toledo) ha acogido en su pabellón polideportivo a más de 80 personas evacuadas de otros municipios por los incendios forestales en Madrid, Ávila y Toledo. Esta localidad toledana sigue la situación "con mucha cautela" y "extraordinaria atención".
A través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Escalona recuerda que desde ayer por la tarde, el Estado ha decretado también el mando único (nivel 3) en el frente de la provincia de Toledo, por lo que el director operativo del Estado es el que toma las decisiones que tengan que ver, también con Escalona.
Respecto a la calidad del aire, asegura el consistorio que "no hay ninguna decisión oficial" que afecte a Escalona, pero siguen recomendando "fehacientemente" que se haga uso del "sentido común" ante la contaminación del aire que, en función del viento, es variable en su calidad. Los colectivos vulnerables (niños pequeños, ancianos, personas con problemas respiratorios) si es posible que se mantengan en casa, si deben salir que utilicen mascarilla. El resto de la población es recomendable evitar ejercicios físicos intensos.
Continúan los cortes por el incendio en una docena de carreteras de la Comunidad de Madrid
A las 8.30 horas de este domingo, continúan afectadas una docena de carreteras de la red viaria regional por los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid.
El gobierno madrileño ha especificado que los cortes afectan a las siguientes vías:
- M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, cortada en ambos sentidos.
- M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo, cortada en ambos sentidos.
- M-501, entre los kilómetros 40 y 62,4, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias, cortada en ambos sentidos.
- M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, cortada en ambos sentidos.
- M-512, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, cortada en ambos sentidos; y entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, cortada en sentido ascendente.
- M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, cortada en ambos sentidos.
- M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda, cortada en ambos sentidos.
- M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600, cortada en sentido ascendente.
- M-521, entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela, cortada en sentido descendente.
- M-855, desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501, cortada en sentido ascendente.
- M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela, cortada en ambos sentidos.
- M-510, entre Valdemorillo y Chapinería, cortada desde el kilómetro 20 en sentido ascendente y desde Chapinería en sentido descendente.
La recomendación de la Comunidad de Madrid ante estos cortes y la situación del incendio es evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
Cabanillas del Campo suspende los fuegos artificiales del cierre de fiestas por el alto riesgo de incendios
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara) ha comunicado a los vecinos que, por el alto riesgo de incendios, el cierre de las Fiestas de este domingo día 26 de julio no contará con castillo de fuegos artificiales desde el tejado del Ayuntamiento.
Tras el desfile de las peñas desde el Ferial a la Plaza del Pueblo, el acto se cerrará con la traca, a pie de plaza y carente de riesgo, pero no habrá lanzamiento de cohetes.
Se trata de una decisión con carácter preventivo, para evitar cualquier riesgo de fuego que pueda comprometer a los servicios de extinción, que están volcados en sofocar los graves incendios de esta temporada, según ha informado el consistorio en un comunicado.
La RFEF pone la Ciudad del Fútbol a disposición de los afectados por los incendios
La residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) alojará a familias afectadas por los incendios en el oeste de la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
"Esta iniciativa solidaria se gestiona en coordinación directa con el Ayuntamiento de Las Rozas, institución que centraliza parte de la acogida de los ciudadanos desplazados, así como con Protección Civil. Las familias ocuparán las habitaciones de la Residencia de la Selección, instalaciones de uso habitual de los equipos nacionales", informó el organismo.
Además, la RFEF incidió en que "se priorizará a los núcleos familiares en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social".
El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar
La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado que al amanecer de este domingo, el incendio que afecta a la Sierra Oeste en la región continúa activo y sin estabilizar.
La Delegación asegura a través de sus redes sociales que la disminución del avance del incendio durante la madrugada ha permitido al operativo actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control, con prioridad absoluta en la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas.
Se elevan a 16.000 las personas desalojadas por el incendio de La Vall d'Uixò (Castellón)
Las autoridades han desalojado esta madrugada a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas de La Vall d'Uixò de modo preventivo ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con el que se eleva ya a más 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio.
Según ha informado la alcaldesa de La Vall, Tania Baños, en varios vídeos en X, ante un "incendio totalmente descontrolado", desde el Puesto de Mando Avanzado se ha determinado continuar desalojando a vecinos de esta localidad, en este último caso a los de la Colonia de San Antonio, más comúnmente denominado como 'Texas'.
Sánchez visitará este domingo la zona afectada por los incendios de Ávila
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo a la zona afectada por los incendios forestales de Ávila, según ha indicado Moncloa en un comunicado este sábado.
El jefe del Ejecutivo, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, acudirá a las diez de la mañana al puesto de mando avanzado ubicado en Navaluenga, en donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia.
Toda Asturias estará hoy en riesgo 'alto' de sufrir incendios forestales
Los 78 concejos del Principado de Asturias presentarán este domingo riesgo 'alto' de sufrir incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).
El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.
El Principado recuerda que, con este nivel de riesgo, está prohibido encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como utilizar material pirotécnico o maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales, salvo las excepciones previstas.
Más de 115.000 evacuados por los incendios de Madrid, Ávila y Castellón
Más de 115.000 personas han sido evacuadas y confinadas hasta el momento por los incendios forestales que han calcinado más de 45.000 hectáreas en la comunidad de Madrid y Ávila, aunque las llamas avanzan hacia Toledo, y por el fuego que afecta al Vall d'Uixò, en Castellón, que alcanza un perímetro de 21 kilómetros.
La gran mayoría de los afectados, unos 100.000, son residentes de localidades madrileñas y abulense, mientras que los otros 15.000 son de Castellón.
En otros puntos de España, también 20 vecinos de Murias de Ponjos (León) han tenido que ser desalojados por un incendio que afecta a su término municipal y 16 menores de un campamento han sido evacuados por un fuego en Cuacos de Yuste (Cáceres).
Portugal, Grecia e Italia combaten incendios con 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs
Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios de Madrid y Ávila con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs, según datos del Ministerio del Interior.
Portugal es el país que más efectivos va a aportar al operativo antincendios, con 129 efectivos y 41 vehículos, un contingente terrestre que comenzará su labor este domingo tras llegar este sábado por la noche a Navaluenga (Ávila).
Según datos ofrecidos por Interior, los 41 vehículos procedentes de Portugal son: 1 bulldozer, 9 vehículos de mando, 2 autobombas ligeras, 14 autobombas pesadas, 5 nodrizas pesadas, 1 nodriza ligera, un PMA móvil, un vehículo UAS, 4 vehículos de apoyo logístico, y 3 ambulancias de Soporte Vital Básico.
Los incendios en Gironda empeoran y se anuncian evacuaciones masivas
Las autoridades locales de Gironda, un departamento al suroeste de Francia, han anunciado este domingo la evacuación de otras 55.000 personas en las localidades cercanas a Burdeos tras el empeoramiento de los incendios, superando "con creces" las 200.000 personas evacuadas en todo el territorio.
Como "medida preventiva", las autoridades han ordenado la evacuación de los municipios de Marcheprime, Cestas, Mios, Biganos y Le Barp, tal y como han informado a través de sus redes sociales.
Con esta nueva orden, la cifra de evacuados por los incendios en la Gironda supera "con creces" las 200.000 personas, según ha informado el diario 'Le Figaro', sumándose así a las 167.000 a las que ya se pidió desalojar sus viviendas o alojamientos turísticos desde el pasado miércoles. Por otro lado, el fuego ha consumido casi 33.000 héctareas en el departamento, situando en 98.000 hectáreas calcinadas en todo el territorio desde el inicio del año, una cifra récord en Francia.
Desactivan el nivel 1 del incendio de Cuacos de Yuste (Cáceres), que dan por estabilizado
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad del incendio forestal declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres), que da por estabilizado, tras haber tenido que desalojar por precaución ante el fuego un campamento cercano al Monasterio de Yuste.
El incendio ya no cuenta con frentes activos que lo hagan avanzar, según ha expresado el Infoex en sus redes sociales.
En su extinción trabajan medios autonómicos, de la Diputación de Cáceres y de la Guardia Civil.
La noche ofrece "buenas" condiciones para atacar el incendio de Madrid y mañana "mejores"
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que la noche ofrece unas "buenas condiciones" para luchar contra el grave incendio que asola la comunidad y que por la mañana del domingo serán "mejores".
"Vamos a aprovechar la ventana de oportunidad que nuevamente representa esta noche para tratar de contener y enfriar los distintos frentes que componen este incendio", ha afirmado Martín al término de la reunión nocturna del CECOPI.
El delegado ha explicado a los periodistas que en las próximas horas se van a aprovechar las condiciones favorables que se dan, al igual que la pasada noche, como son la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa.
Los incendios alcanzan cifras inéditas en Francia, con 200.000 evacuados en el suroeste
Los incendios forestales han alcanzado magnitudes inéditas en Francia, con 98.000 hectáreas abrasadas en lo que va de año y la preocupación centrada en el suroeste del país, donde hay algo más de 200.000 evacuados, la gran mayoría por el fuego en la región de la Gironda que está a una veintena de kilómetros de Burdeos.
"Supone un récord histórico", admitió este sábado en una comparecencia de prensa el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, sobre el balance total de superficie incendiada en lo que va de 2026.
Solo el foco de la Gironda, que se originó el miércoles en la zona de la turística bahía de Arcachón, mantenía evacuadas este sábado a 167.00 personas, incluidos vecinos del área metropolitana de Burdeos, ya que las llamas recorrieron unas 32.700 hectáreas, de acuerdo a los datos facilitados por la prefecta (delegada del Gobierno) de la región, Sophie Brocas.
Alcaldesa de Vall d'Uixó agradece el comportamiento ejemplar de los vecinos: "Lo importante somos las personas"
La alcaldesa de la Vall d'Uixó (Castellón) --donde este sábado se ha declarado el incendio que ha obligado a desalojar a unas 15.000 vecinos de la zona, unos 5.000 en la propia localidad--, Tania Baños, ha destacado que, afortunadamente, están "todos bien y eso es lo principal". "Lo importante somos las personas y lo demás será una segunda fase".
Así lo ha aseverado en declaraciones a los medios la primera edil, que ha agradecido a todos los efectivos que están trabajando en las labores de extinción de las llamas "desde el minuto uno", así como el "comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que enseguida se ha prestado a ayudar y a colaborar".
Más de 95.000 personas están evacuadas o confinadas en Madrid, Ávila y Toledo por los incendios
Más de 95.000 personas han sido evacuadas o confinadas como consecuencia de los incendios forestales que afectan a Madrid, Ávila y Toledo, provincia esta última a la que este sábado se amplió la emergencia de interés nacional y en la que a lo largo de la tarde se ordenó el desalojo de unos 5.000 vecinos de once localidades. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el día no había sido "positivo", pero confió en que este domingo mejoren las previsiones.
El ministro hizo estas apreciaciones tras presidir el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod), en el Puesto de Mando Avanzado de la localidad de Navaluenga (Ávila), acompañado por el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y director operativo de la emergencia, teniente general Francisco Javier Marcos, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Todos coincidieron en que muchas de esas evacuaciones han sido "preventivas" y destacaron la importancia de hacerlas "con luz".