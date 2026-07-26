Última hora de los incendios forestales en España, en directo: El fuego en Madrid continúa sin estabilizar, mientras se complica el de La Vall d'Uixò

La Nasa confirma que su estación en Madrid no sufre daños estructurales "significativos"

La Nasa ha confirmado que su estación situada en la localidad de Robledo de Chavela (Madrid) no ha sufrido daños estructurales "significativos" en las antenas o edificios por el incendio que afecta a la zona y ha agradecido al Gobierno y a los servicios de emergencia sus "esfuerzos incansables" para proteger la instalación en condiciones "extremadamente desafiantes".

Una inspección inicial en el lugar del equipo de respuesta a emergencias del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid de la NASA (MDSCC) ha encontrado daños en el pavimento y la vegetación circundante pero no estructurales de la instalación, que fue desalojada el pasado viernes por las fuerzas de seguridad y en el que se encontraban un centenar de trabajadores.

La NASA explica en un comunicado que continuará las inspecciones "según lo permitan los procedimientos de seguridad" ante una situación que puede seguir cambiando mientras el fuego siga sin ser controlado y destaca que la seguridad de su personal sigue siendo la máxima prioridad de la agencia norteamericana.