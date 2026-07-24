Julio Martínez seguirá colaborando con la Justicia y apunta al presunto cobro de mordidas de Zapatero por el petróleo venezolano

El caso Zapatero va más allá del rescate a Plus Ultra. El empresario Julio Martínez continuará colaborando con la Justicia y ampliará su declaración por escrito para profundizar en la actividad de su presunta sociedad instrumental y en el destino real de los pagos efectuados a través de ella.

La información sostiene que el empresario aportará nuevos detalles sobre el resto de clientes que tuvo la mercantil y sobre si los informes de consultoría atribuidos a Zapatero constituían realmente una actividad profesional o, por el contrario, servían como cobertura para otros pagos.

La investigación apunta al petróleo venezolano

Tras su confesión ante la Audiencia Nacional, Julio Martínez continuará colaborando con la investigación judicial. De acuerdo con Artículo14, Martínez podría reforzar los indicios contra Zapatero por el presunto cobro de mordidas como mediador internacional en la compra venta de petróleo venezolano por parte de empresas chinas.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene que la sociedad administrada por Julio Martínez, desde la que se realizaron pagos al expresidente, firmó contratos de asesoría supuestamente ficticios con empresas que los investigadores vinculan a empresarios chavistas relacionados con el negocio del petróleo venezolano.

Conversaciones incorporadas al sumario

Entre la documentación incorporada al procedimiento figuran conversaciones intervenidas en las que los responsables venezolanos de una de esas sociedades comunican a Julio Martínez que "los chinos ya están listos para comprar los barcos", en referencia, según la investigación, al transporte de petróleo.

En esos mensajes también se menciona que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano, estaría al tanto de la operación.

Siempre según el sumario, Julio Martínez responde que los empresarios chinos debían remitir primero una carta de intenciones a la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero.

Para la UDEF, ese intercambio de mensajes refuerza la hipótesis de que el expresidente habría desempeñado un papel de intermediación imprescindible en las negociaciones para la comercialización de petróleo venezolano con compañías chinas.