Zapatero ofrece su primera entrevista tras declarar como imputado en el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero será entrevistado este jueves en el programa matinal de La 1 de Televisión Española. Se trata de la primera entrevista concedida por el expresidente del gobierno tras su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Zapatero declaró el pasado 17 de junio ante el magistrado que le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

En sede judicial, Rodríguez Zapatero empezó su declaración negando haber mediado para la concesión de un préstamo a la aerolínea: "No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. No habrá nadie que pueda decir lo contrario", apuntó.

"Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni nadie me lo pidió", sostuvo Zapatero en su declaración.

Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental en un caso que tiene ramificaciones con Venezuela.

Su declaración ante el juez no aclara los indicios de criminalidad contra él

La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero no consiguió disipar los indicios de criminalidad que pesan sobre él. El juez aprecia varias debilidades en el relato ofrecido por el expresidente durante su comparecencia, especialmente en episodios que los investigadores consideran relevantes para esclarecer el presunto entramado creado para beneficiarse del rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Tampoco ayuda el escrito que su amigo presentó al magistrado en el que implicó directamente al expresidente en el préstamo a la aerolínea y se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, en lo que parece ser una estrategia parecida a la de Aldama en el caso Mascarillas.

El lunes, Martínez volvió a señalar a Zapatero en una comparecencia ante el juez, al que ratificó el cobro del 1 por ciento del préstamo público (unos 530.000 euros), abonado por la aerolínea en diferentes plazos a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda estatal, aunque indicó que no sabe si el expresidente realizó alguna gestión o con quién para que el Gobierno concediese esa cantidad.

El Gobierno: "Que cuente la verdad ante todas las preguntas que tiene"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que "espera" que Zapatero "cuente la verdad" en esta primera entrevista televisiva y responda "qué ocurre" ante "todas las preguntas que tiene".

En una entrevista en la Ser, ha reafirmado la posición del Gobierno, que defiende la presunción de inocencia de quien fuera líder socialista, y ha señalado además que la investigación de la Audiencia Nacional no "cesa" la actividad política del Ejecutivo y tampoco "perturba" el trabajo diario de los ministros, pese "al ruido constante".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, espera que Zapatero ofrezca las explicaciones necesarias para despejar las "dudas" que existen en torno a su imputación y sostiene que le Gobierno no se "quema" defendiendo la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno.

En los pasillos de la Cámara Baja, López se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por la entrevista que Zapatero ofrecerá en TVE. López mantiene que el hombre que él conoció y con el que compartió políticas en momentos difíciles es "incompatible" con las acusaciones que pesan sobre él. Con todo, se ha mostrado "convencido" de que podrá demostrar esa "incompatibilidad".