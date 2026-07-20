El empresario Julio Martínez implica a Zapatero en el préstamo a Plus Ultra: "Marcaba los pasos a seguir"

El empresario Julio Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra que el exlíder socialista "marcaba los pasos a seguir" y ha admitido una comisión del 1% por intermediar en el rescate concedido por el Gobierno a la aerolínea en pandemia.

Un día antes de su declaración como imputado, Martínez le ha enviado un escrito al magistrado, en el que sostiene que "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", sino que "su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor".

"En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir" y "sugirió" a directivos de Plus Ultra que "enviaran una carta, de su parte, al vicepresidente del Banco de Santander, señor (Juan Manuel) Cendoya, para la concesión de un crédito ICO".

Zapatero estaba "puntualmente informado" de todo

En cuanto a su labor, Julio Martínez indica que "consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada" y "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".

En este contexto, explica que Zapatero "estaba puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" con relación a las gestiones para obtener la ayuda pública y que fue el expresidente quien el 26 de febrero de 2021 "comunicó" a Martínez "que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".

El empresario se refiere también a los 286.000 euros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, intervino en su casa del centro de Madrid, que estaban escondidos en bolsas de deporte, muebles y neceseres.

El PSOE, del zapaterismo al sanchismo

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha indicado que "el PSOE, del zapaterismo al sanchismo, se ha convertido en un gigantesco dilema del prisionero". La número tres del PP se ha mostrado expectante por ver qué "declara ante el juez, qué pruebas aporta y qué determina la Justicia".

"Cada investigado tiene que elegir entre proteger al partido y protegerse a sí mismo, y esto es bastante grave. Cada nueva declaración y cada nuevo medio de prueba que se solicita estrecha un poco más la celda del socialismo, y es un problema del Partido Socialista porque son demasiados dirigentes, demasiados intermediarios y demasiados empresarios", ha sentenciado.