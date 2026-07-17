Carlos Alsina recuerda "lo vivido" en once años de información entrevistas: del "¿y la Europea?" de Rajoy al "por qué nos ha mentido tanto" a Sánchez"

Carlos Alsina ha finalizado su etapa al frente de la parte informativa de Más de uno y lo ha hecho con un monólogo final muy especial en el que ha querido recordar los momentos clave de once años de entrevistas y programas especiales con los que ha contado a los oyentes grandes hechos históricos de todo tipo.

Alsina ha querido recordar en monólogo final estos momentos radiofónicas "antes de seguir adelante" y comenzar esa etapa ya anunciada que comenzará el próximo 31 de agosto. En la nueva temporada de Más de uno, Alsina estará al frente de la segunda parte del programa, la que comienza a partir de las 10:00 con el humor, entrevistas culturales, ficciones sonoras y otras secciones de entretenimiento.

Estas han sido las entrevistas y especiales que ha recordado Carlos Alsina en su monólogo final:

¿Y la Europea? la primera gran entrevista viral de Alsina

Especial desde la frontera de Austria con Hungría

Especial Alsina desde París tras los atentados en la sala Bataclán

Especial Brexit

Especial en Barcelona por el procés

La mítica entrevista a Quim Torra

Especial desde Londres por la muerte de la reina Isabel II

Carlos Alsina desde Londres realizando el programa especial tras la muerte de Isabel II | Onda Cero

Especial entierro reina Isabel II de Inglaterra

Especiales en las ciudades afectadas por la dana

Entrevista a los reyes en su visita a los lugares afectados por la dana

Boro Peiró/ ondacero.es | ondacero.es

Entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "¿Por qué nos ha mentido tanto?"