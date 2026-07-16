Por qué el descanso de la final del Mundial 2026 durará 30 minutos en lugar de los 15 reglamentarios

45 minutos de juego, descanso de 15 minutos y una segunda parte de otros 45 minutos, más el tiempo añadido correspondiente por sustituciones y otras incidencias. Es la norma más simple de la historia del fútbol, que lleva acompañando a este deportes desde sus comienzos.

Los tiempos han sido inamovibles, en ocasiones con debates sobre qué sería mejor o peor para el juego. El descanso, por ejemplo, se había situado en los 15 minutos impasibles. Hasta ahora. Hasta la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.

Por qué el descanso durará unos 30 minutos en lugar de 15 en la final del Mundial 2026

La FIFA romperá con lo establecido en la gran final que jugará España este domingo 19 de julio, a partir de las 19:00 horas -en directo en Radioestadio desde las 17:00h y en ondacero.es-. La incorporación de un espectáculo en el entretiempo, más propio del deporte de Estados Unidos que del que se estila en Europa, hará que el tiempo reglamentario de descanso salte por los aires y sea más de ese cuarto de hora de siempre.

El espectáculo consistirá en un desfile de cantantes y artistas: Shakira, Madonna, Justin Bieber o K-Pop BTS serán protagonistas del escenario que se montará en el tiempo de descanso en el MetLife Stadium.

El objetivo, según FIFA, pasa por apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

Un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial irá destinado a este fondo, que ya ha recaudado más de 50 millones de dólares.

Actualmente, unos 350 millones de niños y adolescentes en el mundo están fuera del sistema escolar, de los cuales 133 millones no alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemáticas al finalizar la educación primaria.

Infantino presume del espectáculo en la final

"El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este 'show', aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños", apuntó Bieber en la nota.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que "no hay nada más importante que la educación": "Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo".

El show contará además con los personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets, "reforzando el enfoque educativo del evento", destacaron la FIFA y Global Citizen.