Última hora del Mundial 2026: Inglaterra y Argentina quieren su billete a una final en la que ya espera España
España sigue de celebración tras el contundente triunfo contra Francia en semifinales y ya espera rival en la gran final entre el vencedor del Inglaterra-Argentina de la otra semifinal.
Los goles del Francia 0-2 España: así lo narró Alfredo Martínez en Radioestadio
El sueño de España acabará en New Jersey
Cuando juega España la final del Mundial 2026: fecha y horario
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Polémica por el espectáculo en el descanso de la final del Mundial
Los de De La Fuente vivirán un partido único ya que es el primero de la historia de la competición con un show en el descanso que supondrá un cambio en la duración del encuentro.
La FIFA cambia la duración de la final del Mundial de fútbol para celebrar el show del descanso
Las notas de España ante Francia
El equipo de Radioestadio pone notas al partido de la selección española ante Francia.
El nuevo balón de 'semis' y de la final
Pedro Porro, "MVP" de la semifinal
El lateral ha marcado el segundo gol español y ha sido un muro ante los atacantes franceses.
Pedro Porro, "MVP" de la semifinal: "Ni en mis mejores sueños, estoy muy feliz"
¿Cuándo juega España la final del Mundial?
España está a un solo paso de disputar la gran cita con la que soñaban las 48 selecciones.
Cuando juega España la final del Mundial 2026: fecha y horario
La crónica de Edu Pidal desde Dallas
Comenzó hace más de 40 días, cuando un grupo de jugadores ilusionados con la posibilidad de llegar lejos en la Copa del Mundo se concentraron en Las Rozas y vieron juntos la final de la Champions que se jugó en Budapest.
La espectacular narración de Alfredo Martínez
Así vivimos la victoria de la Selección en Radioestadio:Escucha la narración de Alfredo Martínez de la exhibición de España ante Francia
¡España vuelve a la final del Mundial!
La selección española se ha plantado en una final del Mundial 16 años después tras un incontestable partido ante Francia.