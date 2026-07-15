MUNDIAL 2026

Última hora del Mundial 2026: Inglaterra y Argentina quieren su billete a una final en la que ya espera España

España sigue de celebración tras el contundente triunfo contra Francia en semifinales y ya espera rival en la gran final entre el vencedor del Inglaterra-Argentina de la otra semifinal.

Los goles del Francia 0-2 España: así lo narró Alfredo Martínez en Radioestadio

El sueño de España acabará en New Jersey

Cuando juega España la final del Mundial 2026: fecha y horario

Antonio J. Mora

Madrid |

Los jugadores de la Selección celebran el pase a la final del Mundial.
Los jugadores de la Selección celebran el pase a la final del Mundial. | Getty Images

En directo Actualizado a las

Las notas de España ante Francia

El equipo de Radioestadio pone notas al partido de la selección española ante Francia.

El nuevo balón de 'semis' y de la final

La crónica de Edu Pidal desde Dallas

Comenzó hace más de 40 días, cuando un grupo de jugadores ilusionados con la posibilidad de llegar lejos en la Copa del Mundo se concentraron en Las Rozas y vieron juntos la final de la Champions que se jugó en Budapest.

El sueño de España acabará en New Jersey

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid