Cuando jugaría España la final del Mundial 2026: fecha y horario

La selección española está disputando este martes la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia, con el objetivo de conseguir un billete para la gran final del campeonato. Si el conjunto de Luis de la Fuente supera al combinado francés, tendrá la oportunidad de luchar por el segundo título mundial de su historia, 16 años después del conseguido en Sudáfrica 2010.

¿Cuándo jugaría España la final del Mundial?

En caso de clasificarse, España disputaría la final del Mundial el domingo 19 de julio de 2026 a las 21:00 horas (hora peninsular española).

El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos y con capacidad para más de 82.000 espectadores. Será el escenario del partido que decidirá al nuevo campeón del mundo tras más de un mes de competición.

¿Contra quién jugaría España la final?

El rival de España saldría de la segunda semifinal, que enfrentará a Inglaterra y Argentina el miércoles 15 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

De este modo, la final podría deparar dos enfrentamientos de enorme atractivo:

España - Inglaterra , reedición de la final de la Eurocopa 2024.

, reedición de la final de la Eurocopa 2024. España - Argentina, un duelo entre la vigente campeona de Europa y la actual campeona del mundo.

El camino de España hasta la final

La selección española ha firmado un torneo muy sólido. Tras superar la fase de grupos como líder del Grupo H, eliminó a Austria en dieciseisavos de final, dejó en el camino a Portugal en octavos gracias a un gol de Mikel Merino y derrotó a Bélgica en cuartos para alcanzar las semifinales.

Ahora, el último obstáculo antes de la gran cita es una potente selección francesa que busca regresar a una final mundialista tras disputar la de Catar 2022.

El partido por el tercer puesto

Si España no consigue superar a Francia, todavía disputaría un último encuentro en el torneo. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, frente al perdedor del Inglaterra-Argentina.