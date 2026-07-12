La dura crítica de Santi Segurola en Onda Cero sobre el Mundial: "Descaradamente están ocurriendo cosas que no habían sucedido antes"

España, Francia, Inglaterra y Argentina son las cuatro semifinalistas del Mundial 2026. La selección española venció a Bélgica por 2-1 gracias a un gol 'in extremis', de nuevo, de Mikel Merino. 'Les Bleus', por su parte, se impusieron a Marruecos. Los 'Three Lions' han ganado a los vikingos noruegos y la Argentina de Messi ha tenido que recurrir al tiempo extra de la prórroga para hacerse con la victoria.

Según el periodista de Onda Cero, Santi Segurola, que estos cuatro equipos estén en semifinales era lo esperado, ya que son tres de los últimos cuatro campeones del mundo. España ganó en 2010, Francia en 2018 y Argentina en 2022. "Desde el principio parecía que todo conducía a esto", ha expuesto en el programa Julia en la onda.

Francia - Inglaterra, no es solo fútbol

Sin embargo, hay algo que está manchando este torneo: las decisiones arbitrales y la posible existencia de corrupción en la FIFA. La semifinal entre Inglaterra y Argentina es un partido "que trasciende el deporte", debido a la rivalidad entre ambas, "absolutamente volcánica", desde la expulsión de Ratín, el mediocentro argentino, en el Mundial de 1966.

También en la memoria de todos está la 'mano de Dios' -el gol de Maradona- en México 1986 o la expulsión de David Beckham por un encontronazo con Simeone. "Hay suficientes aderezos para pensar que va a ser un partido tremendo", ha asegurado.

En este encuentro destaca la presencia de Messi, el "superjugador" del Mundial y que Argentina llega con "una sensación de sentirse favorecida por las pequeñas o grandes decisiones arbitrales". Por ejemplo, en el partido de cuartos, fue expulsado el delantero suizo Embolo por simular una caída, mientras que todavía sobrevuela la polémica del partido contra Egipto. Inglaterra, asimismo, también salió favorecido del partido contra Noruega.

Las decisiones cuestionables a lo largo de todo el Mundial

Por todo ello, que Santi Segurola lo tiene claro: "De alguna manera invita a pensar que este Mundial ha tenido una componente corrupta absolutamente demencial". De hecho, ha recordado también que Cristiano Ronaldo ha jugado el Mundial porque "Infantino lo permitió", ya que debería haberse perdido los dos primeros partidos por sanción.

En este sentido, Segurola considera que "han sucedido muchas cosas que demuestran la nueva deriva del fútbol hacia otra cosa". Por ejemplo, el control económico y comercial presente en las pausas de hidratación, los descansos. "Están destruyendo el fútbol y lo están convirtiendo en otra cosa y nadie dice nada", ha sentenciado.

La estrecha relación entre Trump y la FIFA

El periodista también ha cargado contra Donald Trump por meterse de lleno para que la FIFA retirara la sanción de Balogun y ha expuesto la relación que hay entre los presidentes de ambos organismos. Aunque Segurola no quiere mostrarse "conspiranoico", sí que hay datos que hacen "sospechar" de la existencia de "corrupción en la FIFA a nivel intolerable". Infantino le alquiló una planta en la Torre Trump por "una millonada" que ha estado vacía, los viajes, el premio FIFA de la paz...

Preguntado por si a Infantino se le puede sacar de la FIFA, el periodista de Onda Cero ha sido claro: "En el Mundial participan 48 países y quieren llegar a 64. Los dirigentes se ven recompensados económicamente. ¿A quién van a votar? Al que les da la pasta". Y, aunque la UEFA, por ejemplo, sí está "clarísimamente" enfrentada a la FIFA, el resto de países detestan al organismo europeo porque creen que tiene "aire de superioridad".

Las corruptelas de la FIFA no son nuevas, ya que, sin ir más lejos, el último Mundial se jugó en Qatar. Si bien, en el caso del Mundial 2026 "no se ha disimulado". "Ahora, descaradamente y a la vista de todos, ocurren cosas que no habían ocurrido antes", ha lamentado.