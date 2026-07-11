La emoción de Miguel Merino escuchando en Onda Cero el gol de su hijo: "Cuando sales con su actitud, te pueden pasar cosas buenas"

"Tenía un pálpito por cómo veía a Mikel", cuenta emocionado su padre Miguel Merino para Especial Mundial en Onda Cero, con Edu Pidal. "Lo que estaba haciendo no es normal", reconoce, "pero si el primer partido contra Portugal fue una pasada, en este segundo tenía un pálpito".

Miguel, profesional del fútbol y padre de la estrella de Pamplona y también de España, tiene claro que las cosas buenas pasan por algo: "Como su actitud es tan positiva siempre, esto puede pasar, porque cuando sales con esa actitud al campo te pueden pasar cosas buenas".

Cuando sales con esa actitud al campo, te pueden pasar cosas buenas

Preguntado por cómo vivió el momento del gol, Merino reconoce lo esperado: "Fue una locura, casi no nos lo creíamos. Repetirlo una segunda vez y encima con menos tiempo para poder trabajar". Y es que, lo cierto es que la afición tampoco se lo podía creer, pero toda España lo celebró.

Los goles del España - Bélgica, narrados en Radioestadio

En Onda Cero también lo hicimos. La narración de Alfredo Martínez en directo para Radioestadio revolucionó toda la redacción y también a los compañeros que desde el Estudio 1 aplaudían el gol a todo pulmón. Tan inesperado como real, el gol de Mikel Merino en el 88 dio el pase a España a las semifinales del Mundial.

"Lo normal era que el partido se fuera a la prórroga, porque aunque España estuvo empujando durante la segunda parte, el equipo siempre intentó buscar el gol hasta el último minuto", cuenta el padre del futbolista. "Mikel tuvo la suerte de aprovechar un disparo de Cubarsí, pero si sales con esa mentalidad, pues las cosas te van a pasar", insiste.

Y de esta manera, casi 24 horas después, Merino mantiene la ilusión de los españoles en el Mundial: "Es un orgullo".