Las impactantes imágenes aéreas que muestran la devastación del incendio de Los Gallardos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según ha detallado el propio Sanz.

Fue en el kilómetro 511 de esta última vía donde se originó el desastre. El servicio de emergencias 112 ha llegado a gestionar más de 150 llamadas de ciudadanos alertando del inicio del fuego. Según indicaron los testigos en esos primeros avisos, la caída de un cable de tendido eléctrico originó unas llamas que se propagaron con inusitada rapidez a la masa forestal, desatando una tragedia sin precedentes recientes en la provincia.

Imágenes aéreas de la catástrofe

La Guardia Civil ha movilizado un importante dispositivo de más de 160 efectivos para, de esta forma, poder garantizar la seguridad de los vecinos de la zona. Desde la benemérita han compartido un vídeo donde se observa, desde un helicóptero, las devastadoras consecuencias del incendio forestal producido en Los Gallardos y que las autoridades temen que puedan extenderse a otras localidades.

Las imágenes compartidas desde el aire muestran la magnitud de un incendio que ha dejado hasta el momento once víctimas mortales, miles de personas evacuadas y un amplio dispositivo de emergencias desplegado para intentar controlar una de las peores tragedias forestales registradas en Andalucía en los últimos años.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a sus efectivos para incorporarse a las labores de extinción del grave incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería), reforzando así un operativo que lucha contra unas llamas que ya han obligado al desalojo de múltiples núcleos de población.