Juanma Moreno resalta en Más de uno la dimensión de la catástrofe del incendio en Los Gallardos: "Algunos caminos se convirtieron en ratoneras"

Carlos Alsina ha conversado con Juanma Moreno, presidente en funciones de la Junta de Andalucía, para conocer la evolución del grave incendio que afecta a las inmediaciones de Los Gallardos (Almería) y que, por el momento, ha dejado 11 fallecidos y 8 heridos.

Moreno ha trasladado la angustia que existe por las 19 personas que continúan "sin localizar". Aun así, ha hecho un llamamiento a la calma y a mantener la esperanza, recordando que en incendios anteriores algunas personas desaparecidas fueron encontradas con vida. "Hay que ser prudentes", ha señalado. El presidente andaluz ha explicado que en estos momentos se ha desplegado "un vasto dispositivo de búsqueda" para tratar de localizar a todos los desaparecidos.

Sobre la evolución del incendio, ha indicado que las llamas se originaron en "una zona muy escarpada, la maquinaria pesada no había manera de meterla", lo que dificultó enormemente las labores de extinción desde el primer momento.

Moreno ha señalado que, en una situación de tanto riesgo, "lo primero que se hace es huir", aunque ha lamentado que "algunos de los caminos se convirtieron en ratoneras".

Según ha explicado, algunos de los fallecidos intentaron escapar por caminos no recomendados por las autoridades o incluso por ramblas. Además, ha señalado que entre las víctimas también hay "caminantes que se encontraban por el monte y fueron sorprendidos por el fuego".

Cuatro heridos muy graves

El presidente andaluz ha informado de que las cuatro personas halladas sin vida en un mismo vehículo podrían ser de nacionalidad británica, ya que el coche en el que viajaban tenía el volante situado en el lado derecho. Respecto a los heridos, ha detallado que cuatro se encuentran en estado muy grave y se está valorando su traslado al Hospital Virgen del Rocío, mientras que los otros cuatro permanecen más estabilizados.

Moreno ha recordado que se trata de "una zona con muchos residentes británicos y extranjeros, aunque también nacionales", por lo que ha insistido en que "todavía es pronto para saber la nacionalidad y el número total de víctimas".

El presidente en funciones ha calificado lo ocurrido como "una catástrofe como no habíamos vivido nunca en Andalucía". El incendio ha arrasado ya 3.150 hectáreas y ha experimentado una evolución muy rápida.

Una catástrofe como no habíamos vivido nunca en Andalucía

En estos momentos trabajan en la zona 500 efectivos, cuyo principal objetivo es consolidar el perímetro del incendio. Moreno ha explicado que los esfuerzos se concentran especialmente en el flanco derecho, que avanza hacia una zona de cultivo donde el fuego podría cobrar aún más fuerza. El flanco izquierdo, por su parte, se dirige hacia una autovía que podría actuar como cortafuegos.

Las llamas han obligado a evacuar a 122 personas. Además, se estudió la evacuación de la población de Vera, aunque finalmente sus vecinos permanecen confinados.

Moreno ha destacado la enorme capacidad destructiva del fuego: "He visto incendios superar un pantano o la velocidad de las autobombas; la capacidad que tienen de devorar y el combustible que ha habido es bestial". Por último, ha asegurado que todas las administraciones están actuando con plena coordinación y ha agradecido el trabajo de los distintos cuerpos de emergencias que participan en la extinción, en la que también intervienen 11 medios aéreos.