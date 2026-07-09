El mensaje de Alsina a Otegi sobre su justificación del terrorismo: "Debería disculparse por engañar a los vascos durante una década"

Durante más de 30 años, ETA fue uno de los principales problemas de los españoles. De hecho, en septiembre del año 2000, el 80% de los ciudadanos de nuestro país lo situó como el principal problema en una encuesta realizada por el CIS. 29 años después del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en Más de uno comentamos lo que supuso el cese definitivo de la actividad armada de la banda terrorista y qué es lo que recordamos de aquellos años.

Según una encuesta sobre las víctimas que hizo en 2020 GAD3, el 70% de los españoles no sabía quién era Ortega Lara y únicamente el 38% sabía que estuvo más de un año secuestrado. Mientras, el 60% de los jóvenes desconocía quién era Miguel Ángel Blanco. Y otra encuesta de Metroscopia sobre ETA reflejaba que el 65% de los españoles conocía mucho o bastante de la historia de ETA, pero ese porcentaje disminuía entre los jóvenes: un 56% de los menores de 35 años decían conocerla poco o nada. La principal conclusión de estos estudios arrojó que estábamos ante la primera generación que reconocía su profundo desconocimiento de la banda terrorista ETA cuando apenas habían pasado 15 años de su cese definitivo.

"La actualidad política ha tergiversado los hechos"

Para Rubén Amón, "difícilmente se puede tener una memoria de lo que sucedió si la actualidad política ha tergiversado los hechos" y recuerda que el líder de Sortu se llama Arnaldo Otegi, excondenado de ETA que está "tratando de demostrar que ETA y sus fórmulas políticas han evolucionado hacia modelos de izquierda, de progreso y de sensibilidad social, cuando lo que tienen detrás son cadáveres y más cadáveres". Y todo esto, según el periodista, "amparado por el PSOE", que ha convertido a Bildu en el "aliado principal de la legislatura".

Pilar Gómez opina que si Bildu quería haber hecho esa "transformación hacia un partido totalmente democrático", tendría que haber condenado el terrorismo y haber hecho imposible tener el portavoz que tiene actualmente, una persona "condenada por colaboración con el terrorismo": "Esa es la gran asignatura pendiente de Bildu".

La periodista considera que Bildu no ha dado ni un solo paso por favorecer su legalización e integración, y es una "pena" que la sociedad y los jóvenes olviden lo que ocurrió porque "cada olvido legitima a Bildu": "Porque algunos en Bildu, como Otegi, piensan que estuvo bien matar".

La reflexión de Alsina sobre Otegi: "Debería pedir disculpas por engañar a los vascos"

Por su parte, Carlos Alsina cree que lo primero que debería hacer Otegi es disculparse por haber "engañado" a los vascos durante tantas décadas, porque el motivo que se alegó siempre para el terrorismo era que el Estado opresor era España y que este impedía defender las posiciones independentistas en el País Vasco, y que la única forma de combatir eso para poder expresarse libremente y hacer política en libertad era matar a la gente.

"Otegi hoy no solo está haciendo política en libertad; es que es uno de los socios preferentes del Gobierno de España, uno de los líderes más influyentes de este país. "Solo quiero decir que no ha cambiado ni la Constitución -que es la misma que está en vigor desde el año 1978-, ni el Estatuto de Autonomía Vasco -que es el mismo que está en vigor desde que se aprobó el Estatuto de Gernika-, ni la Ley Electoral, que no se ha modificado", asegura Alsina.

"¿Cuándo va a reconocer que nunca hizo falta matar a nadie?"

El presentador de Más de uno insiste en que con la misma Constitución, el mismo Estatuto de Autonomía y la misma Ley Electoral, "Otegi está encantado de cómo hace política hoy" y que con la misma Constitución, el mismo Estatuto de Autonomía y la misma Ley Electoral "podía hacer política en aquellos tiempos y no lo hacía": "Entendía que había que matar; el que ha cambiado es él".

"Pero la justificación que se dio siempre para la existencia de ETA es que los hechos refutan esa justificación. Otegi es la principal refutación de los argumentos de Batasuna en su momento. ¿Cuándo va a reconocer eso Arnaldo Otegi? ¿Cuándo va a reconocer que nunca hizo falta matar a nadie porque con la misma legislación que había entonces se podía hacer política igual que hoy?