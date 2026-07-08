Pedro Sánchez elude hablar sobre las amenazas de Trump y afirma que solo han tenido buenas palabras: "Hemos hablado del Mundial"

El presidente del Gobierno ha evitado hablar sobre las amenazas de Donald Trump a España que se han producido en la mañana de este miércoles, en las que ha asegurado que cortará toda relación comercial con el país por ser una "causa perdida" y un "aliado terrible".

Ambos habrían mantenido una conversación posterior a las declaraciones del mandatario estadounidense en la que solo "ha habido buenas palabras". Así lo ha afirmado Pedro Sánchez durante una rueda de prensa en Ankara (Turquía) sobre la Cumbre de la OTAN: "Hemos hablado de cuestiones informales. Hemos hablado de fútbol y del Mundial".

Críticas a España

Recordemos que esta misma mañana el mandatario estadounidense ha cargado nuevamente contra el país y ha afirmado que detendrá "completamente" el comercio bilateral después de que España se negase a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", dijo el presidente durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Trump ha expresado su enfado con varios aliados por lo que en su opinión es poco compromiso con la OTAN, pero ha señalado especialmente a España porque "son hostiles" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

Participación en Finlandia

Durante la intervención de Sánchez, el líder del Ejecutivo ha anunciado que España se sumará a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger el Ártico. El mandatario insiste en "el firme compromiso de España" con la alianza y que mantiene una colaboración "total y absoluta" con los socios. "Hemos cumplido con los objetivos marcados para 2026", asegura.

En esta misión también participan países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia o Alemania.