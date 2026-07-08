Pablo Pombo cuestiona a Trump tras las críticas a España: "¿Qué es un mal socio para él?"

El máximo mandatorio estadounidense ha vuelto a lanzar un nuevo dardo hacia las políticas exteriores de España por el gasto militar de la OTAN, llegando a calificar al país europeo como una “causa perdida” y un “aliado terrible”, además de sentenciar que no quiere “ningún negocio con España nunca más”.

Para el periodista y colaborador del programa, Pablo Pombo, a pesar de que la política exterior de Sánchez pueda considerarse “irresponsable”, considera que los españoles deben unirse y “exigir respeto a la soberanía den nuestro país”. Una demanda que ha extendido a Vox, criticando que “ha defendido a Meloni pero no ha defendido a España”.

Pombo ha restado peso a la amenaza económica al asegurar que “tenemos el paraguas de la Unión Europea” frente a los fracasos previos de Trump, y ha equiparado la situación española a la de otras potencias: “¿Qué es un mal socio para Donald Trump? Cualquiera que no se somete a sus órdenes, por lo tanto, estamos en el mismo paquete que Alemania, Inglaterra o Italia”. Ha recordado que los europeos tienen “la mala costumbre de tener criterio propio”.

A pesar de ello, el colaborador de Onda Cero ha advertido de la gravedad geopolítica del discurso del líder estadounidense. “Hay una palaba en las declaraciones de Trump que no cae al azar, es la palabra hostil”, ha avisado Pombo, señalando que para la extrema derecha norteamericana, España se ha convertido en “un problema".

Ha detallado que este recelo se debe al incumplimiento de los compromisos con la OTAN, al “constante apoyo a los populismos de izquierdas” en Iberoamérica, y a una posición “cada vez más pro-China”. Pombo ha concluido que renunciar al eje trasatlántico con medidas como permitir la circulación de coches eléctricos chino “perjudica a todo lo que es Occidente” y resulta “preocupante” que una de las primeras potencias mundiales señale a España como un país hostil.