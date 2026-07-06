El juez autoriza a Begoña Gómez a viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija

Begoña Gómez podrá asistir en Londres a la graduación de su hija después de que el juez haya autotizado dicho desplazamiento. El magistrado explica que esta petición "debe ser favorablemente acogida dadas, de una parte, la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir".

No podrá hacerlo con su otra petición. La mujer de Pedro Sánchez solicitó poder viajar a Ankara (Turquía) y acompañar al presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN, algo que finalmente ha sido denegado. "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional, se estima procedente mantener la decisión cautelar cuya modificación se ha interesado", explcia el magistradp.

El juez Juan Carlos Peinado se ha marchado de vacaciones, por lo que ha sido un juez sustituto quien ha tomado la decisión. El juez devolverá temporalmente el pasaporte a Begoña Gómez para que pueda realizar el desplazamiento y la emplaza el día 13 de junio, el siguiente día hábil desde su regreso a España, para que vuelva a depositar el documento en el juzgado, tal y como informa Eva Llamazares en Onda Cero.

La Fiscalía ha apoyado la petición de la defensa de Begoña Gómez mientras que las acusaciones populares han expresado su "oposición definitiva y total" a la petición de Begoña Gómez, debido al riesgo de sustracción a la justicia que aprecian.

Qué pidió Begoña Gómez

La defensa de Begoña Gómez, solicitó al juez Juan Carlos Peinado, que acordó el pasado 20 de junio la retirada de su pasaporte en el marco de su investigación contra ella, que le permita viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija.

En un escrito pidió autorización para salir al extranjero entre el 7 y el 10 de julio y explicó que volaría a Ankara "con la delegación española y en avión oficial" el 7 de julio para acompañar al presidente del Gobierno "a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN".

Por otro lado, el abogado Antonio Camacho explicó que la vuelta sería vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija", realizándose "en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña".

En cualquier caso, la defensa hizo hincapié en que el viaje se realizaría con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno, insistiendo en que "que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada".