Elisa Beni, tras la imputación de la directora de la Guardia Civil: "Me imagino a Màxim Huerta después de por qué le hicieron dimitir"

La periodista Elisa Beni considera que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, debería dimitir o ser cesada después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya acordado citarla como investigada en la causa que investiga una supuesta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Durante la sección de Los dispares en Por Fin, Beni ha sostenido que en una democracia los responsables públicos deben apartarse de sus funciones cuando existen hechos constatados y ha recordado irónicamente el precedente del exministro de Cultura Màxim Huerta.

"Cuando ya los medios de comunicación publican cosas que están constatadas, la gente dimite", ha afirmado antes de recordar el caso de Huerta: "Me imagino a Màxim Huerta acariciando al gato después de por qué le hicieron dimitir a este buen hombre y todo lo que está viendo. Es tremendo. ¿A dónde hemos ido?".

"Cuando ya te pilló con el carrito de los helados la propia Policía y la Guardia Civil en sus informes y los peritos que han geolocalizado, la gente dimite. Cuando un juez te imputa como presunto autor de cinco delitos, la gente dimite o la cesan", señala Beni.

En ese sentido, ha defendido que una eventual salida del cargo no vulneraría la presunción de inocencia. "Luego la presunción de inocencia... esa persona ya cesada se defiende con su abogado".

Imputación de Mercedes González

El juez Santiago Pedraz ha acordado citar como investigados el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Ambos comparecerán en el marco de una investigación sobre una presunta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo.

La decisión responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular unificada, que consideran que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia. En la misma resolución, el magistrado descarta citar como investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos al entender que su conducta no encaja en ningún tipo penal.

La referencia de Beni a Màxim Huerta alude a la dimisión del entonces ministro de Cultura en junio de 2018, apenas una semana después de asumir el cargo, tras hacerse pública una condena por fraude fiscal correspondiente a ejercicios anteriores. Aunque Huerta defendió su inocencia y aseguró haber regularizado su situación con Hacienda, renunció al ministerio para, según explicó entonces, no perjudicar el proyecto del recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez.