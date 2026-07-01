Mikel Oyarzabal, antes del partido ante Austria: "No espero un partido sencillo, tendremos que dar nuestra mejor versión"

España afronta este jueves la primera eliminatoria del Mundial 2026 en la que se enfrentará a una Austria que no pondrá las cosas nada fáciles a los de Luis de la Fuente. La selección española llega tras no haber dejado las mejores sensaciones durante la primera fase y habiendo bajado un escalón en el cartel de las grandes favoritas, pero con la ilusión intacta para pelear por la segunda estrella justo cuando empieza el tramo decisivo del torneo.

En Radioestadio Noche hemos hablado con Mikel Oyarzabal, delantero de la selección, antes del partido, y ha confesado la dificultad del cruce ante Austria y cómo afronta el equipo el partido.

"Nadie gana fácil, todo el mundo pone las cosas complicadas y cualquiera te puede dar un susto (…) No espero un partido sencillo, tendremos que dar nuestra mejor versión", ha explicado el futbolista de la Real Sociedad a Onda Cero.

A pesar de llevar España el cartel de favorita, no se fía Oyarzabal de Austria, especialmente después de haber visto cómo han caído ya equipos como Alemania o Países Bajos o lo que sufrió Brasil para eliminar a Japón. "Creo que no son los únicos que se van a llevar algún susto", cuenta.

En España siguen a la espera del mejor Lamine Yamal, que llegaba al torneo entre algodones por la lesión sufrida en el tramo final de temporada. El joven del Barça es la gran estrella de esta selección y es algo que se está observando claramente en estas semanas en Estados Unidos.

"Si Lamine está en ese momento es porque se lo ha ganado, ha demostrado todo lo que ha demostrado y quizás es un talento que no se vuelve a repetir en muchísimo tiempo", dice Oyarzabal sobre la gran estrella de España a la que "hay que proteger".

"Entre todos tenemos que protegerle e intentar allanarle el camino y no hacérselo más difícil, que muchas veces es lo que mucha gente intenta (…) Nuestra labor es intentar transmitirle tranquilidad y sacarle del foco, aunque luego él mismo se meta", explicaba en Radioestadio Noche uno de los veteranos de la selección.

Una temporada distinta en la Real

Oyarzabal llega a este Mundial tras una temporada peculiar en la Real Sociedad en la que el primer tramo no fue nada bueno con Sergio Francisco en el banquillo, pero en la que consiguió dar la vuelta a la situación tras la llegada de Matarazzo y terminar ganando la Copa del Rey.

"No me podría volver loco en el club si las cosas no salían bien porque transmitir esto al resto no ayudaba a intentar darle la vuelta a la situación (…) Asumes un rol distinto, pero mi manera de ser hoy es la misma que la de hace diez años", explica sobre su rol dentro del vestuario de la Real Sociedad.