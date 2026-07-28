El VAR favoreció a Argentina ante Suiza: la IFAB reconoce el escándalo arbitral

Fue una de las jugadas más polémicas de toda el Mundial. Argentina ya venía en entredicho después de varias acciones dudosas en su remontada ante Egipto y la controversia aumentó en los cuartos contra Suiza.

La expulsión de Breel Embolo en los cuartos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Argentina ha dado un giro inesperado. La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de redactar las Reglas del Juego, ha reconocido que el delantero suizo nunca debió ver la segunda tarjeta amarilla que acabó dejándole fuera del partido, una decisión que terminó condicionando un encuentro que Argentina acabó ganando por 3-1 en la prórroga.

La acción que cambió el partido

El encuentro, disputado en Kansas City, marchaba con empate a uno cuando Breel Embolo cayó dentro del terreno de juego tras un contacto con el centrocampista argentino Leandro Paredes.

En un primer momento, el árbitro portugués João Pinheiro mostró tarjeta amarilla a Paredes por la acción. Sin embargo, desde la sala VAR le advirtieron de que no existía falta. Tras revisar la situación, el colegiado rectificó su decisión, retiró la amonestación al argentino y mostró una segunda amarilla a Embolo por entender que había simulado la caída.

La expulsión dejó a Suiza con diez futbolistas durante el tramo decisivo del partido. Ya en la prórroga, Argentina aprovechó la superioridad numérica para marcar dos goles y sellar su clasificación a semifinales con un 3-1 definitivo.

La IFAB admite que el VAR actuó fuera del protocolo

Ahora, la IFAB ha explicado en una circular publicada este martes que esa intervención del VAR fue contraria al protocolo vigente.

El organismo recuerda que una tarjeta amarilla —si no es una segunda amarilla directa revisable por otro motivo— solo puede revisarse para corregir un error de identidad, es decir, cuando el árbitro amonesta al jugador equivocado.

Lo que no permite el reglamento actual es utilizar el VAR para modificar el motivo de la amonestación o cambiar la infracción sancionada.

En este caso, el VAR intervino para transformar una amarilla mostrada a Paredes en una segunda amarilla para Embolo por simulación, una actuación que la IFAB considera que no estaba autorizada por las Reglas del Juego.

No obstante, el organismo también señala que esta utilización del protocolo de "error de identidad" durante el Mundial fue bien recibida y que estudiará incorporarla de forma permanente en una futura revisión del reglamento del VAR. Hasta que esa modificación sea aprobada, aclara la IFAB, ese procedimiento no puede volver a aplicarse.

Suiza denunció una decisión "inaceptable"

Tras la eliminación, el seleccionador suizo, Murat Yakin, mostró públicamente su indignación por la decisión arbitral y calificó la aplicación de la norma de "inaceptable".

"Destruyó nuestro partido. Tenemos que aceptarlo, pero es doloroso perder de esa manera", afirmó el técnico, convencido de que la expulsión privó a Suiza de luchar por alcanzar las primeras semifinales mundialistas de su historia.