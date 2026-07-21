El comentado gesto de Baena con Pedro Sánchez en Moncloa

La selección española de fútbol culminó su conquista del Mundial 2026 celebrando en Madrid junto a toda la afición. Los futbolistas, que llegaron a Madrid alrededor de las 14:00 horas de la tarde, cumplieron con sus compromisos para después llegar a Cibeles, donde más de 200.000 personas esperaban a los protagonistas.

Y es que antes de la celebración, la plantilla junto a cuerpo técnico tuvieron que visitar el Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa. La primera parada del autobús fue para visitar a Su Majestad el rey. Felipe VI recibió a todos los jugadores y volvió a felicitarles por la gesta junto a la reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Tras ello, el bus partió hacia Moncloa, donde allí esperaba el presidente del Gobierno. Y, de nuevo, las miradas se centraron en el saludo de los futbolistas y Sánchez. Todo acabó con total normalidad salvo un pequeño gesto de un jugador que ha acabado siendo muy comentado.

El frío saludo de Baena a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió este lunes en los jardines de la Moncloa a los futbolistas de la selección española, acompañado de trabajadores, familiares y numerosos invitados.

Los primeros en saludar fueron el capitán de la selección, Rodri Hernández, y el técnico español Luis de la Fuente. Tras ellos, todos los jugadores restantes pasaron a tender la mano al presidente, y uno de ellos dejó una polémica imagen.

El jugador en cuestión es Alex Baena, y dejó un saludo que ha sido muy comentado en redes sociales. El futbolista apenas miró al presidente en el momento del saludo, algo que se ha viralizado rápidamente debido a la frialdad del gesto.

Un gesto que recuerda al de Carvajal en la Eurocopa

Tras el saludo, multitud de usuarios han comparado el gesto con el realizado por Dani Carvajal en la Eurocopa de 2024. En aquella ocasión, el defensa del Real Madrid también tuvo que saludar al presidente, y lo hizo con la mirada puesta en el suelo, sin cruzar contacto visual en ningún momento con Sánchez.

Con un rostro serio y distante, Carvajal trató de ignorar al jefe del Ejecutivo, tal y como se apreció en las imágenes del acto.

El mensaje de Sánchez a la selección

Tras el recibimiento, el presidente quiso dedicar unas palabras a la selección tras la actuación en el Mundial. Además de ensalzar el campeonato conquistado por la selección, Pedro Sánchez dejó la frase que marcó su intervención. "Son dos de dos, ¿y por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres?", afirmó, antes de recordar que España tendrá el privilegio de ejercer como anfitriona de la próxima Copa del Mundo.

Con esas palabras, el presidente trasladó la ilusión de volver a ver a la selección levantando el trofeo, con el aliciente de alzarlo en casa, y convirtió el éxito recién conseguido en el punto de partida para un nuevo desafío.