Arturo Pérez-Reverte se despacha con la Selección de Argentina: "Zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder"

La victoria de la selección española en la final del Mundial ha encendido a los argentinos, ardidos por la derrota. Muchos son los comentarios en redes sociales de los aficionados de la albiceleste, que aseguran que todo estaba amañado para que España alzara el trofeo. Por no hablar de los jugadores, quienes demostraron su mal perder en cuanto el árbitro señaló el final.

A esto precisamente ha hecho referencia el escritor Arturo Pérez-Reverte, que ha compartido una fotografía en su cuenta de X del momento en el que Leandro tira al suelo a Gavi y luego le coge del peto. El escritor no se ha cortado y ha acusado a los argentinos de demostrar un "zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder".

Si bien, el propio Pérez-Reverte ha avisado de que, en realidad, Argentina no es así y que solo representan "a la parte más violenta e irracional de cierta detestable" sociedad argentina. "No seamos injustos", añade. La publicación se ha hecho viral y ya acumula más de ocho mil me gusta.

También se ha llenado de comentarios de aficionados argentinos que le reprochan "caer en el carro antiargentino" y le acusan de manipular e "instalar narrativas políticas, xenofobia y manipulación social", entre otros.

La actitud de Argentina desata una oleada de críticas

La actitud de los argentinos durante y después de la final todavía es objeto de conversación. El equipo de Scaloni desplegó un juego duro y violento desde el comienzo del encuentro. Varias acciones duras fueron pasadas por alto por el árbitro, y Leandro Paredes acabó expulsado por doble amarilla.

Si bien, lo peor llegó tras el pitido final. Cuando los jugadores españoles corrían para abrazarse unos a otros, Nahuel Molina le propinó un puñetazo a Rodri sin venir a cuento. Eric García se acercó para separar a ambos, pero Paredes le agarró por el cuello y cuando Gavi se acercó también, el argentino le tiró al suelo.

La FIFA abre una investigación

Además, durante la entrega del trofeo, los argentinos demostraron una total falta de valores. En el momento en el que Rodri alzó la copa del mundo al cielo, la plantilla albiceleste al completo estaba ubicada en un fondo del MetLife Stadium de espaldas a los jugadores españoles.

De esta manera, Argentina rompió con la tradicional escena del subcampeón quedándose a aplaudir al campeón, una muestra de valores y respeto. Por comparar, los jugadores de Países Bajos en 2010, aunque también acabaron enfadados con la actitud arbitral y desplegaron un juego violento, en el momento de la entrega de medallas y del trofeo, hicieron el pasillo de campeón a la Roja.

Así las cosas, la FIFA ha anunciado que abrirá una investigación disciplinaria contra Argentina por los altercados, según ha informado Sky Sports News. El máximo organismo del fútbol recopilará los informes arbitrales y revisará todas las imágenes del encuentro para determinar si es necesario imponer sanciones.