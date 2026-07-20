La FIFA abre una investigación contra Argentina tras los incidentes de la final

La final del Mundial entre España y Argentina acabó con una fea imagen por parte de los jugadores sudamericanos. Tras el pitido final, varios futbolistas de la selección albiceleste se enfrentaron con jugadores españoles, protagonizando un bochornoso momento.

Finalizada la celebración y superado el incidente, la FIFA ha anunciado que abrirá una investigación disciplinaria contra Argentina por los altercados, según ha informado Sky Sports News. El máximo organismo del fútbol recopilará los informes arbitrales y revisará todas las imágenes del encuentro para determinar si es necesario imponer sanciones.

Los hechos que investigará la FIFA

Entre los hechos que serán examinados destaca la expulsión de Leandro Paredes por conducta violenta al final del partido. El futbolista se vio involucrado en una tangana con jugadores españoles durante las celebraciones del título. En concreto, Paredes tuvo un enfrentamiento con Eric García, al cual agarro del cuello, y con Gavi, al cual empujó y tiro al suelo.

También están bajo revisión las acciones de Nahuel Molina, que propició un puñetazo a Rodri durante la celebración, y la presunta participación del asistente técnico Roberto Ayala en los altercados con un empujón a Dani Olmo.

Por último, la FIFA evaluará el comportamiento de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega del trofeo. Cuando España se disponía a levantar el trofeo, varios futbolistas argentinos dieron la espalda en un gesto muy polémico por la falta de deportividad.

La FIFA deberá sancionar a Argentina por "Las Malvinas"

Además de los incidentes en la final, Argentina también será investigada por el encuentro de semifinales ante Inglaterra. Finalizado el encuentro, jugadores como Paredes o Lo Celso se manifestaron acerca de un tema político que quedó totalmente prohibido por la FIFA.

Todo en relación a las islas Malvinas y la rivalidad entre ingleses y argentinos por el territorio. Lo Celso mostró una pancarta donde se leía "Las Malvinas son argentinas", una decisión que le costará una sanción al futbolista.