La sanción a la que se expone Lo Celso tras festejar la victoria con una polémica pancarta: "Las Malvinas son argentinas"

Argentina será el rival de España en la final de este domingo en Nueva York. El combinado sudamericano volvió a protagonizar una remontada, esta vez para lograr el billete a la última ronda del campeonato, venciendo 1-2 a Inglaterra en un partido donde la polémica no quedó exenta.

Nada más comenzar el encuentro, la tensión se hizo notar sobre el césped, y no solo por el hecho de ser unas semifinales. Detrás del encuentro se escondía una rivalidad de muchos años atrás, por la cual los jugadores de ambas selecciones parecían enfrentados desde el primer minuto.

Tras los 90 minutos, Argentina logró una clasificación histórica que se vio empañada por la polémica. Y es que Lo Celso, jugador argentino, mostró una pancarta prohibida por la FIFA que tiene que ver con el motivo de rivalidad de ambas selecciones: Las Malvinas.

La pancarta prohibida de Lo Celso sobre Las Malvinas

Finalizaba el encuentro entre Argentina e Inglaterra y, a pesar de que las hostilidades habían terminado, la rivalidad siguió latente. El futbolista argentino Lo Celso, que hasta ahora solo ha podido disputar un partido en lo que va de Mundial, decidió festejar la victoria de su país con una pancarta que mezcla la política con el deporte.

En un momento de euforia, el jugador albiceleste enseñó a las cámaras y a la grada una pancarta donde se podía leer lo siguiente: "Las Malvinas son argentinas". Se trata de un asunto delicado que confronta a Inglaterra y Argentina por unas islas al sureste del país sudamericano.

Lo Celso celebra con la pancarta de Las Malvinas | Getty

La gran rivalidad por Las Malvinas

Inglaterra y Argentina se enfrentaban en las semifinales del Mundial con una rivalidad histórica de por medio. En 1982 estalló un conflicto bélico entre las dos naciones por el control de un conjunto de islas en el Atlántico Sur conocidas como "Malvinas" en Argentina y "Falklands" en Reino Unido.

Sin embargo, la disputa data de un siglo atrás. En 1833, Reino Unido estableció el control de las isla y expulsó a las autoridades argentinas del territorio. Por ello, en 1982, el entonces dictador argentino Leopoldo Galtieri, en un intento de ganar popularidad, desembarcó varias tropas en las islas.

Esto provocó un conflicto que duró 74 días y que acabó con la rendición de Argentina el 14 de junio de 1982.

La sanción a la que se enfrenta Lo Celso

Mostrando dicha pancarta, el jugador se expone a una dura sanción por parte de la FIFA. Al tratarse de una disputa política, la FIFA prohíbe cualquier tipo de mensaje de esta índole durante las competiciones oficiales. Por ello, el Comité de Disciplina podría abrir un expediente contra la Asociación del Fútbol Argentino y contra el futbolista

Algo parecido ocurrió con España tras proclamarse campeona de Europa. En aquel caso, Rodri Hernández y Álvaro Morata, jugadores de la selección, entonaron el cántico "Gibraltar es español" durante la celebración del título. Inglaterra se quejó ante la FIFA y el organismo decidió sancionar a ambos con un partido.

También le pasó algo muy similar al futbolista coreano Park Jong-woo en los Juegos Olímpicos de 2012. EL jugador celebró con otra pancarta que reflejaba "Dokdo es nuestro territorio", haciendo referencia a un mensaje político con motivo de un grupo de islas disputadas entre Japón y Corea del Sur. En ese caso, el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió subir al futbolista al podio a recibir su medalla.

¿Podrá jugar ante España?

Si la FIFA decide aplicar la misma normativa, Lo Celso y Leandro Paredes, el cual también se ha pronunciado en declaraciones posteriores al partido, podrían perderse la final. Tras las quejas de Inglaterra, la FIFA ha anunciado este jueves la apertura de una investigación por lo acontecido.

Sin embargo, el organismo no suele actuar con tanta rapidez para aplicar sanciones, por lo que parece que los dos jugadores estarán disponibles para Scaloni de cara a la final de este 19 de julio en Nueva York.