Cuándo es la final del Mundial entre España y Argentina: fecha y hora

La final del Mundial 2026 ya está definida. España y Argentina se jugarán el título después de imponerse en las semifinales a Francia e Inglaterra, respectivamente. La selección de Luis de la Fuente buscará conquistar el segundo Mundial de su historia, mientras que la Albiceleste defenderá el título logrado en Catar 2022.

¿Cuándo es la final del Mundial entre España y Argentina?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 a las 21:00 horas (hora peninsular española).

El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos y con capacidad para más de 82.000 espectadores. Será el escenario del partido que decidirá al nuevo campeón del mundo tras más de un mes de competición.

España y Argentina, cara a cara por el título

España alcanzó la final tras imponerse por 2-0 a Francia en la primera semifinal, confirmando el gran momento de forma del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Por su parte, Argentina logró el billete para la gran final al derrotar por 1-2 a Inglaterra en la segunda semifinal, manteniendo vivo el sueño de revalidar el título conquistado hace cuatro años en Catar.

La final enfrentará así a la vigente campeona de Europa contra la actual campeona del mundo, en uno de los partidos más esperados del torneo.

El camino de España hasta la final

La selección española ha firmado un torneo muy sólido. Tras superar la fase de grupos como líder del Grupo H, eliminó a Austria en dieciseisavos de final, dejó en el camino a Portugal en octavos gracias a un gol de Mikel Merino, derrotó a Bélgica en cuartos de final y superó a Francia en semifinales para plantarse en la gran final.

El partido por el tercer puesto

Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de julio a las 23:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, un día antes de que España y Argentina se enfrenten por el título mundial.