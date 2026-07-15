Alsina lee y comenta con los tertulianos el nuevo artículo de Rajoy tras sus polémicas palabras: "Marianismo en rama"

Mariano Rajoy volvió a escribir una nueva columna en El Debate tras el triunfo de la selección española de fútbol. En esta ocasión, había mucha expectación por las nuevas palabras del expresidente después de la polémica suscitada en el anterior texto, donde señaló que Francia había ganado "sin franceses".

El artículo de Rajoy causó polémica y muchos reaccionaron en su contra, mientras que en el PP trataron de quitarle hierro a las palabras del expresidente. Después del triunfo de España para meterse en la gran final del Mundial, Rajoy se ha vuelto a pronunciar.

"El nuevo artículo de Rajoy después de toda la polémica se titula 'Hay que tener buen humor'. Empieza valorando el partido de anoche", señala Alsina, para después empezar a leer la columna del expresidente del Gobierno.

"Dice, estamos en la final del Mundial, esto es un hecho, no se le puede decir nada", ironiza Alsina, que bromea con el "dato" que da después Rajoy sobre la segunda vez en la historia de los Mundiales en la que España alcanza la final.

Antonio Casado también bromea con que el expresidente habrá "releído su artículo mil veces por si mete la pata" y lo califica como "marianismo en rama". "Abusa de los puntos seguidos", ironiza Nacho Cardero, mientras que Alsina prosigue con la lectura del artículo de Rajoy.

La mención de Rajoy a Pedro Sánchez

Llegado a un punto, Alsina se pregunta con ironía quién será la persona a la que se refiere Rajoy en su artículo y que no nombra: "Dice Rajoy 'deseamos que España consiga siempre la victoria, no que gane el mejor, como prefiere, así lo afirma, él'. Él es el innombrable, hay persona que sobrevuela la columna, que no es mencionado en ningún momento, pero que la persona aludida sabe quién es. Hay alguien que prefiere que gane el mejor, es P.S., pero no puedo dar más pistas".

Por último, Alsina se refiere a la mención que hace Rajoy sobre sus polémicas palabras hacia Francia: "Y ya termina haciendo mención a la polémica. Dice 'ellos no piden perdón por nada, por lo visto eso siempre les toca a otros'. No a él porque no pide perdón tampoco Rajoy".