Jandilla cierra los Sanfermines 2026 con una carrera de máxima tensión y dos heridos por asta

Los Sanfermines de 2026 se han despedido con un octavo y último encierro que ha hecho honor a la fama de los toros de Jandilla.

La definitiva carrera de las fiestas, celebrada este martes 14 de julio, ha estado marcada por momentos de gran tensión y varios incidentes de gravedad.

En su vigesimoquinta participación en Pamplona, los astados completaron el recorrido en unos veloces dos minutos y 26 segundos, dejando un balance sanitario provisional de al menos tres corredores trasladados a centros hospitalarios, dos de ellos por heridas de asta de toro.

Aunque los cabestros encabezaron inicialmente la manada, uno de los toros tomó el protagonismo muy pronto al remontar posiciones y sembrar el nerviosismo en la cuesta del Ayuntamiento, donde embistió contra varios corredores junto al vallado.

El elevado ritmo impuesto apenas dejó margen de reacción y, a lo largo de todo el trayecto, se sucedieron caídas muy aparatosas mientras los pitones rozaban los cuerpos de los corredores en escenas de enorme peligro.

Fragmentación de la manada y balance sanitario

Uno de los momentos más complicados de la mañana llegó cuando el grupo comenzó a fragmentarse en la calle Estafeta.

Avanzada la calle, un toro colorado ha resbalado y se ha caído al suelo, quedando algo descolgado de sus hermanos. La manada ha llegado al tramo de Telefónica partida, con dos mansos en cabeza seguidos de cuatro bravos negros, de otro toro a unos metros de distancia y cerrada por el colorado.

El parte médico de este último encierro confirmó la gravedad de los percances con al menos tres evacuados hacia los servicios de urgencias.

Los dos heridos por asta de toro sufrieron las cornadas en los puntos más limpios de la carrera: uno de ellos fue alcanzado en la zona del Ayuntamiento, mientras que el segundo recibió una grave cornada en el tórax en el tramo de Telefónica.

El broche de oro

Con esta vibrante carrera concluyen oficialmente los encierros de San Fermín 2026, manteniendo a Jandilla como una de las divisas más rápidas y exigentes del panorama taurino, acumulando 35 cornadas.

El broche final a las fiestas grandes de Pamplona se pondrá esta tarde en la Monumental pamplonesa.

A partir de las 18:30 horas, los seis bravos astados de la ganadería extremeña serán lidiados en el coso por una terna de máximas figuras del toreo compuesta por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.