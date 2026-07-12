Dani Olmo: "Francia es una de las mejores selecciones, pero nosotros también creemos que somos los mejores"

España vive las horas previas a jugar las segundas semifinales de una Copa del Mundo en toda su historia. El partido será el próximo martes, ante la Francia de Kylian Mbappé, a la que la selección de Luis de la Fuente ha ganado las dos últimas veces en las que se han enfrentado, en las semifinales de la Eurocopa 2024 y en las de la UEFA Nations League 2025.

La Roja llega al momento clave del torneo en su mejor momento, después de haber ido de menos a más desde el debut ante Cabo Verde. Así lo explica en Radioestadio Noche uno de los protagonistas de ese buen nivel de la selección, Dani Olmo, que aunque empezó siendo suplente se ha hecho con un hueco en el once titular.

"Se ha visto que hemos ido de menos a más en sensaciones, en juego, en fútbol, en goles... Creo que el equipo está ahora en su mejor versión y que aún se puede mejorar (…) Estoy en mi mejor momento, me siento bien. Contra Cabo Verde no tuve la oportunidad de jugar de inicio, pero cuando tuve la oportunidad de entrar intenté demostrar que podía jugar y ayudar al equipo desde dentro del campo", explica.

Y es que el partido ante Francia llega cuando España parece estar en su mejor momento en este torneo, aunque muchos crean que la favorita sea la selección bleu. "Francia ha hecho un gran torneo. ¿Qué los pongan por encima de nosotros? Nos da igual. Por nombres de jugadores tienen una de las mejores selecciones, pero nosotros también creemos que somos los mejores", asegura Olmo.

Las semifinales soñadas

El Mundial 2026 nos ha dejado, además, un cuadro de semifinales de ensueño con las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA y las cuatro grandes favoritas al título antes de que comenzara el torneo: Francia, España, Inglaterra y Argentina.

"Ahora más que nunca serán los pequeños detalles los que marquen la diferencia. Creo que sí que ganará el mejor, aunque a este nivel serán los detalles. Hay mucha igualdad, estamos aquí los cuatro mejores y los cuatro que más se lo merecen", cuenta Olmo en Onda Cero.

Aunque la vista está puesta en la semifinal ante Francia, Olmo mira de reojo a una posible final en la que asegura que le daría igual el rival. "Contra Inglaterra tenemos un buen recuerdo, contra Argentina nunca he jugado. Estaría bien, pero primero Francia", dice el del Barça.