Francia condena las polémicas palabras de Rajoy sobre los jugadores de la selección gala: "Absolutamente inaceptables"

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha calificado las palabras del expresidente Mariano Rajoy sobre los jugadores de la selección gala como "absolutamente inaceptables". "Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", ha expresado en la televisión BMF TV.

Mariano Rajoy, que escribe siempre una crónica en 'El Debate' tras los partidos de la Selección Española, dedicó unas palabras a la selección francesa, rival de la Roja en semifinales, de la que dijo: "Tiene una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses". Esas palabras han desatado una oleada de indignación en el país galo.

El ministro francés ha defendido la diversidad de su país, un lugar "donde todo el mundo puede desarrollarse" y ha indicado que se trata de "una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar". Sin embargo, a su juicio, las palabras de Rajoy lo que provocan es todo lo contrario. "No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la república", ha lamentado Nuñez.

Piden que se tomen acciones legales

Por otro lado, la Embajada de Francia en España también se ha pronunciado sobre las palabras de Rajoy y ha publicado un comunicado en el que, "sin querer entrar en una polémica", recuerda que "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia", pero que "los tres que nacieron en el exterior son franceses también".

Asimismo, la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación, Aurore Bergé, ha pedido que paren "los resbalones racistas" porque son "insoportables" y se ha mostrado orgullosa de su selección: "El equipo de Francia muestra lo mejor de nosotros mismos". Además, ha pedido que paren los ataques racistas y que "el deporte vuelva a ser deporte".

De igual manera, se ha pronunciado la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, que ha exigido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie "todas las acciones legales posibles" y ha criticado que siempre que los galos ganan, "resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado".

Que gane el mejor y que pierda el racismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado a las palabras de Rajoy a través de una publicación de X. El líder del Ejecutivo ha criticado que se mida la pertenencia a un lugar "por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel" y ha señalado que "otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él", ya sea jugando al fútbol, cuando a los mayores o abriendo negocios.

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", ha expresado Sánchez, antes de desear suerte a los galos en el partido: "Nos vemos en semifinales, que gane el mejor y que pierda el racismo".

La reacción de Óscar Puente

En España, también ha habido reacciones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado un tuit en el que califica a Mariano Rajoy de "zoquete post franquista corrupto" y ha ironizado con que "algún incauto" haya pensado alguna vez que el expresidente era "un tipo moderado".

Puente, además, se ha defendido de los ataques y ha expresado que "no son insultos" sino "utilización del lenguaje castellano con rigor y propiedad" y ha acompañado a cada palabra de su definición según la RAE.