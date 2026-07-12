Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Argentina e Inglaterra se clasifican para semifinales
Inglaterra se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 1-2 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, mientras Argentina hizo lo propio ante Suiza con un tanto de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lautaro Martínez en el 120+1.
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Lionel Messi y la felicidad por un "triunfo muy duro"
Lionel Messi se declaró este sábado en Kansas City muy feliz por la obtención de un triunfo y la clasificación a las semifinales del Mundial que resultaron muy exigentes para la selección argentina.
"Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro", manifestó el capitán de la Albiceleste al término del partido que ganaron en tiempo de alargue a Suiza por 3-1. La solidez del rival no resultó sorprendente para el capitán. "Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad", dijo.
"Que venga Inglaterra": prensa argentina celebra 3-1 a Suiza y anticipa semifinal clave
La prensa argentina celebró el triunfo 3-1 ante Suiza de este domingo por los cuartos de final del Mundial 2026 y ya anticipa la histórica semifinal del próximo miércoles ante Inglaterra, que se impuso frente a Noruega por 2-1.
"A semis contra Inglaterra", tituló el diario deportivo Olé, que destacó el como un "golazo inolvidable" el tanto de Julián Álvarez para desnivelar el empate cerrado en el segundo tiempo extra.
"¡A semifinales! A pura emoción: Argentina le ganó 3-1 a Suiza un partido que tuvo de todo y ahora se cita con Inglaterra", encabezó su portada web el periódico La Nación.
Julián Álvarez: "Hubo mucho desahogo hoy"
Julián Álvarez, anotador del gol que destrabó este sábado en Kansas City el partido de cuartos de final del Mundial con Suiza afirmó que su protagonismo le permitió "mucho desahogo" tras las circunstancias que venían aquejando al equipo y que eran alimentadas por críticas en las redes sociales.
"Hubo mucho desahogo. Estoy muy contento. Al final se pusieron las cosas muy difíciles, más allá de que teníamos uno más. Pero sabíamos que si seguíamos muy juntos, podíamos salir adelante", declaró, el jugador del Atlético Madrid tras el partido en el estadio de Kansas City.
Sobre lo que se viene para Argentina, el partido de semifinales contra Inglaterra, el delantero que también fue vital en la campaña que terminó con el título mundial en Catar 2022, afirmó que toda la plantilla ha acordado que tienen que enfocar la energía en su trabajo.
Scaloni: "Esto es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor"
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró tras la victoria sobre Suiza (3-1), lograda en la prórroga para alcanzar las semifinales del Mundial 2026, que la clasificación de la albiceleste "es histórica", pese a reconocer que su equipo tiene "cosas para mejorar", mientras que el delantero Julián Álvarez celebró el espíritu del grupo y aseguró que siempre creyó que el gol acabaría llegando.
"Lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una semifinal nuevamente", destacó Scaloni tras el encuentro en declaraciones facilitadas por DAZN.
El seleccionador argentino admitió que Suiza llevó el partido al límite. "Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. En esa parte creo que nos pusieron mucha dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones y la verdad es que hoy estuvo de nuestro lado la suerte. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", analizó.
Julián Álvarez saca del embrollo a Argentina y fija cita con Inglaterra
Un gran gol de Julián Álvarez, en el minuto 110, en la única aparición estelar del delantero del Atlético en todo el Mundial, complementado por otro a punto de acabar la prórroga de Lautaro Martínez, sacaron del embrollo a una gris selección argentina, que jugará la semifinal este miércoles en Atlanta contra Inglaterra.
Julián premió la insistencia de Lionel Scaloni, que le mantuvo en el once pese a que su paso por el torneo no había dejado más que la polémica por querer abandonar el Atlético.
Pero 'la Araña' apareció cuando más se le necesitaba, cuando la Albiceleste se desesperaba por no poder superar en la prórroga a los diez suizos que había dejado el VAR sobre el campo desde el minuto 72.
Argentina jugará contra Inglaterra en semifinales (3-1)
Un tanto de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lautaro Martínez en el 120+1 le dieron este sábado a Argentina el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el partido de cuartos de final que se jugó en Kansas City.
Los argentinos se habían ido en ventaja con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero los suizos llegaron a la paridad parcial con gol de Dan Ndoye en el 67.
Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán contra Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta.
Haaland: "Hemos puesto a Noruega en el mapa"
Erling Haaland destacó este sábado que haber puesto a Noruega en el mapa es lo más importante que para él deja la histórica andadura del conjunto vikingo en el Mundial, e invitó a los jóvenes de su país a soñar con jugar torneos importantes con la camiseta noruega.
"Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta tras quedar eliminados.
Kane afirma que Inglaterra "todavía tiene margen para mejorar"
Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra, afirmó este sábado en Miami que el equipo "todavía tiene margen para mejorar" antes de jugar la próxima semana por un cupo en la final del Mundial.
La plantilla de Thomas Tuchel se enfrentará el 15 de julio en Atlanta con el mejor de la serie de cuartos de final entre Argentina y Suiza.
El 9 elogió hoy la capacidad de sacrificio y la resiliencia de sus compañeros para superar las dificultades y procuró contener la euforia por estar ahora entre las cuatro mejores selecciones del mundo.
Bellingham: "Dimos todo lo que teníamos"
El centrocampista Jude Bellingham dejó de lado este sábado su rol protagónico en la clasificación de Inglaterra para las semifinales del Mundial 2026 a expensas de Noruega y prefirió extender una felicitación al sacrificio de todo el equipo al término del partido en Miami.
"Todos los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo. Mis pensamientos y agradecimientos van para los que estuvieron ahí, que se esforzaron muchísimo una vez más", expresó el 10, quien firmó un doblete para sellar el triunfo por 1-2, que se extendió a un tiempo de alargue de 30 minutos.
Thomas Tuchel: "Tuvimos suerte, tenemos que jugar mejor"
El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, celebró el billete a semifinales del Mundial 2026 después de ganar (1-2) a Noruega este sábado pero no el nivel mostrado por su equipo, ya que confesó que tuvieron "suerte" y necesitan "jugar mejor".
"Nos lo pusimos muy, muy difícil. El resultado es fantástico. Estamos en semifinales. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos", dijo en su intervención a ITV que recoge la BBC, después del partido en Miami.
"El compromiso está ahí, pero nos lo pusimos difícil con nuestra forma de jugar: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez ni consistencia. Hoy tuvimos suerte", añadió.
Tuchel fue crítico con la actuación de una Inglaterra que apuntó que tiene que mostrar más su calidad, y que venció en la prórroga gracias a un Jude Bellingham autor de un doblete. "No hace falta decir más. Lo hace en cada partido. De primera categoría", afirmó sobre el jugador del Real Madrid.
Bellingham hunde el navío noruego
Como sucedió en octavos contra México, Jude Bellingham apareció este sábado con un doblete en Miami para hundir el navío noruego con un 1-2 y envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras un partido que se decidió en la prórroga y contó con dos goles -uno para cada equipo- y un penalti anulado por el VAR.
Los 'Tres Leones' se repusieron al golazo de Andreas Schjelderup e igualaron el encuentro en el descuento de la primera mitad, antes de rematarlo en el tiempo extra, donde tuvieron más mordiente que los vikingos.
Inglaterra se mete en semifinales con un doblete de Bellingham (1-2)
Inglaterra se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 1-2 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, en un partido de cuartos de final jugado en Miami que se definió en la prórroga de 30 minutos.
El jugador del Real Madrid anotó en el segundo minuto añadido al primer tiempo y en el tercero del alargue, con lo que llegó a seis anotaciones en el torneo.
Noruega se había ido en ventaja a través de Andreas Schejelderup a los 35 minutos.
Miami guardó silencio por muerte de Adams antes del partido entre Noruega e Inglaterra
El Estadio de Miami quedó enmudecido durante un minuto este sábado antes del partido por un cupo en las semifinales del Mundial entre Noruega e Inglaterra en homenaje al fallecido centrocampista Jayden Adams, quien hizo parte de la clasificación de Sudáfrica a los dieciseisavos de final.
Cumplida la ceremonia de los himnos nacionales y antes del pitido inicial, los jugadores ambas selecciones formaron en el centro de la cancha par guardar un minuto de silencio junto con la afición que colmó las grades del estadio situado en Miami Gardens.