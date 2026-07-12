Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Argentina e Inglaterra se clasifican para semifinales

Julián Álvarez: "Hubo mucho desahogo hoy"

Julián Álvarez, anotador del gol que destrabó este sábado en Kansas City el partido de cuartos de final del Mundial con Suiza afirmó que su protagonismo le permitió "mucho desahogo" tras las circunstancias que venían aquejando al equipo y que eran alimentadas por críticas en las redes sociales.

"Hubo mucho desahogo. Estoy muy contento. Al final se pusieron las cosas muy difíciles, más allá de que teníamos uno más. Pero sabíamos que si seguíamos muy juntos, podíamos salir adelante", declaró, el jugador del Atlético Madrid tras el partido en el estadio de Kansas City.

Sobre lo que se viene para Argentina, el partido de semifinales contra Inglaterra, el delantero que también fue vital en la campaña que terminó con el título mundial en Catar 2022, afirmó que toda la plantilla ha acordado que tienen que enfocar la energía en su trabajo.