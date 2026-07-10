Javier Bardem pone en valor en Onda Cero el espíritu de la selección española: "Tiene la capacidad de hacernos sentir orgullosos de esos colores"

El actor español Javier Bardem ha atendido a los micrófonos de Onda Cero durante la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en una entrevista donde reconoce estar orgulloso de la selección española. "Tenemos la oportunidad de ofrecer apoyo a la selección, que nos gusta tanto por todo lo que representa", ha dicho.

Para el artista, la selección actual, que este viernes disputa su partido ante Bélgica, del que puede salir semifinalista, "es una selección que representa a mucha gente de diferentes colectivos y que tiene la capacidad de unir y de hacernos sentir orgullosos de esos colores porque es una España plural".

Tiene la capacidad de unir; es una España plural

Bardem y su mujer, la actriz Penélope Cruz, se encuentran en Los Ángeles actualmente porque la artista está rodando una película en esta ciudad estadounidense, lo que les ha permitido asistir a varios partidos del Mundial y acompañar a nuestros jugadores.

Comprometido con las causas sociales

Preguntado por su compromiso con distintas causas sociales, así como el respaldo recibido tras mostrar públicamente su apoyo a Palestina, reconoce que, aunque el activismo puede tener consecuencias en determinados ámbitos, percibe un mayor apoyo que rechazo en grandes acontecimientos como el Mundial. "Se siente mucho más el apoyo, el cariño y el respeto hacia lo que uno intenta hacer humildemente que lo contrario".

En cualquier caso, el intérprete admite que el activismo sí puede afectar en cierta medida a su trayectoria profesional, aunque reconoce que gracias a su trabajo tiene herramientas para poder hacerle frente. "De alguna manera me perjudica, pero tengo el privilegio de tener un panorama laboral frente a mí que me permite hacerlo. Hay gente que no se lo puede permitir porque no tiene esa capacidad".

Se siente mucho más el apoyo que lo contrario

Aun así, defiende que cada vez hay más personas que hablan: "Cada vez la gente se posiciona más". Admite, por tanto, que "ahora lo más importante es reconocer a aquellas personas que cancelan a los que hablan".