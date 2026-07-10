Cuándo jugaría España las semifinales del Mundial: fechas y horarios del cuadro completo

España ya conoce su hipotético camino hacia la Copa del Mundo 2026. La selección de Luis de la Fuente afronta unos cuartos de final ante Bélgica ya entre los ocho mejores combinados del Mundial y en la recta final de un campeonato en el que ya aparecen las grandes favoritas.

En caso de superar los cuartos de final, España ya sabe cuál sería siguiente obstáculo en semifinales. Solo un partido le separaría de la ansiada final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El calendario de España hasta la final

Semifinales : en Dallas el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular).

: en Dallas el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular). Final: domingo 19 de julio a las 21:00 horas en Nueva Jersey.

Los posibles rivales de España

Si el equipo español logra el pase a las semifinales, los de Luis de la Fuente se medirán a Francia. La todopoderosa selección gala, que dejó en el camino a Marruecos en cuartos de final (2-0), con un gol de Mbappé y otro de Dembélé.

Los franceses eliminaron a Suecia (3-0) y a Paraguay (0-1) antes de las 'semis' y cuentan en sus filas con el máximo goleador de la cita mundialista hasta el momento, el propio Mbappé -con 8 goles, empatado con Leo Messi-.

El camino hacia la final en el otro lado del cuadro

Mirando al lado opuesto del cuadro, Inglaterra, Noruega, Argentina o Suiza se disputan sus billetes hacia 'semis' y la final del 19 de julio. El Noruega - Inglaterra de este sábado (23:00h) y el Argentina - Suiza (3:00h, madrugada del sábado al domingo) dictarán sentencia sobre los cuartos de final.

Cinco eliminatorias en cada lado del cuadro para llegar a la esperada final y conocer al próximo campeón del Mundial para los próximos cuatro años. De Bélgica y Francia a Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza podrían salir los próximos rivales de España para alzar la segunda Copa del Mundo.