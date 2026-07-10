Quién es el rival de España en semifinales del Mundial y cuándo se juega el partido

El cruce, todavía pendiente de confirmación oficial, enfrentaría a dos selecciones con estilos diferentes pero igualmente eficaces, en un duelo clásico del continente que promete máxima igualdad y que podría decidir buena parte del futuro del campeonato.

Un España - Francia de alto voltaje

La poderosa selección gala será el rival de España en semifinales. El conjunto de Didier Deschamps mantiene una base competitiva que lleva años rindiendo al máximo nivel, con figuras como Mbappé, Olise o Dembélé liderando un equipo con talento, físico y experiencia.

España, por su parte, llega en un momento de madurez competitiva. La Roja ha consolidado una identidad basada en un juego adaptativo, permitiéndole dominar con el control del balón, pero también manteniendo en algunos encuentro la presión alta y la aparición de jóvenes talentos con desborde que han dado un salto de calidad desde hace tiempo.

El choque mediría a dos de los equipos más en forma del torneo, el explosivo ataque francés contra la versatilidad del juego español.

Cuándo se jugaría la semifinal

La semifinal del Mundial está prevista para el próximo miércoles, en horario aún por determinar. El encuentro se disputaría en una de las sedes principales del torneo y concentraría la atención global, al tratarse de dos selecciones con gran peso mediático e histórico.

El ganador accederá a la gran final del campeonato a la espera de que se resuelva el otro lado del torneo con los partidos de Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza, mientras que el perdedor tendrá que conformarse con la lucha por el tercer puesto.

Los precedentes recientes entre España y Francia

España y Francia han protagonizado varios enfrentamientos de alto nivel en los últimos años. El partido más reciente entre ambos tuvo lugar en la semifinal de la Nations League 2025, donde la Roja venció a 'Les Bleus' con un apretado y abultado resultado de 5-4.

Pero el duelo más importante en la memoria rojigualda es la Eurocopa 2024, la contienda entre ambas selecciones volvió a evidenciar la igualdad existente. España logró imponerse 2-1 con los tantos de Dani Olmo y Lamine Yamal que dieron la vuelta al gol tempranero de Kolo Muani.

Estos antecedentes recientes reflejan una rivalidad equilibrada y en constante crecimiento.

España y Francia en los Mundiales: balance histórico

El precedente más destacado de esta disputa en la gran cita mundialista se produjo en el Mundial de Alemania 2006, cuando Francia eliminó a España en octavos de final con un 3-1 que marcó el final de una generación y el inicio de otra.

Ese es, hasta la fecha, el único enfrentamiento directo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, por lo que el balance en este caso favorece a Francia con una victoria. Un hipotético cruce en este Mundial 2026 supondría, por tanto, la oportunidad para España de equilibrar ese historial y tomarse la revancha veinte años después en un Mundial.