Polémica en la remontada de Argentina: "A Egipto le han robado el partido de su vida"

Argentina ha sido la gran protagonista de este martes en la jornada mundialista. La campeona se vio fuera y estuvo a punto de quedar eliminada porque a falta de poco más de diez minutos para el final perdía 0-2 ante Egipto, pero logró dar la vuelta al marcador con tres goles liderados por Leo Messi.

Pero el partido estuvo marcado por la polémica después de que con 0-1 en el marcador el francés François Letexier anulara tras la intervención del VAR un segundo gol a Egipto por una falta previa sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

"Es una jugada de árbitro, no del VAR. Es una faltita en la que el atacante hace muchísimo por fingir, creo que el VAR no tiene que llamar en ese tipo de acciones", explica en Radioestadio Noche nuestro árbitro César Muñiz Fernández, que ha criticado la "falta de consistencia y credibilidad" de Letexier.

"Lo que me extraña es la intervención, es una falta de las que nos dicen siempre que tienen que arbitrar en el campo", analizaba el director del programa, Edu Pidal.

Tampoco estaban muy convencidos con la actuación arbitral algunos de los tertulianos del programa. Jaime Rodríguez señalaba que todas las acciones dudosas "caían para el lado argentino" y que "daba la sensación de aplicar un criterio en un campo y otro diferente en el otro"; mientras que Susana Guasch hablaba de que a Egipto "le han robado el partido de su vida".

Más comedido era Ricardo Sierra: "No me parece un arbitraje flagrante, pero sí tendencioso. Pasa siempre con los equipos grandes".

Por si fuera poco, la jugada del tercer gol de Argentina viene precedida de un robo de balón dentro del área albiceleste en el que Egipto pidió penalti sobre Salah. "Tampoco hay nada, pero Egipto reclama un agravio comparativo. ¿Por qué en esa jugada no va al VAR y en la anterior sí?", explica Muñiz Fernández.