La rajada monumental de Egipto tras el polémico arbitraje ante Argentina: "El torneo está amañado"

Es una de las grandes polémicas de este Mundial. Argentina se impuso 3-2 a Egipto en un partido loco que acabó decantándose a favor de la albiceleste en los minutos finales, logrando así remontar el 0-2 inicial. Y es que Egipto completó un partido estratosférico y rozó la gesta.

Sin embargo, el partido estuvo lleno de polémicas. Varias acciones del partido que favorecieron a la selección argentina han provocado que los jugadores egipcios, sumados a su entrenador, hayan protestado duramente contra el arbitraje.

Con el partido concluido, Egipto ha aprovechado las entrevistas pospartido para denunciar lo que consideran un "escándalo". Unas impresionantes declaraciones que han dado la vuelta al mundo por la severidad y la frustración.

La rajada monumental de Egipto tras el partido

Al terminar el duelo, uno de los protagonistas de Egipto ha ofrecido unas duras declaraciones contra el árbitro y Argentina. El delantero egipcio Mostafa Ziko ha asegurado que el torneo está preparado para Argentina tras lo visto en el partido: "Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. El árbitro está desperdiciando el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra", comenzaba comentando en la entrevista a pie de campo.

"No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina. Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo. Este torneo está amañado. Les pido disculpas. Teníamos muchas ganas de hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio", concluyó.

También tomó la palabra el seleccionador egipcio, Hassam Hossan. En rueda de prensa, el técnico de Egipto puso de manifiesto su indignación con el resultado: "Fuimos mejores, pero el fútbol es injusto. Quizás quieran mantener al campeón del Mundo y a Messi en el Mundial por cuestiones de marketing. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", comenzó Hassan.

"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro. Ni siquiera hubo revisión del VAR. Todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta", reclamaba tras el último gol de Argentina.

"No hemos visto ni respeto ni juego limpio. No voy a ver ni un solo partido de este torneo", añadió Hassan.

Las dos jugadas polémicas que protesta Egipto

Una de las jugadas más protestadas por los jugadores egipcios fue el gol anulado que suponía el 0-2 en el marcador. Tras un jugadón de Hassan por banda derecha, el combinado africano ponía tierra de por medio y empezaba a soñar con el pase a cuartos. Sin embargo, el árbitro de la contienda, François Letexier, acudió al VAR por un leve contacto sobre Lisandro Martínez.

El árbitro francés acabó decretando falta y, por tanto anulando el gol, algo que levantó las quejas de los egipcios. No obstante, la polémica no acabó ahí ya que en los minutos finales, la selección egipcia protestó dos posibles penaltis anteriores al tercer gol de Argentina.

Con 2-2, Egipto buscaba el tercer tanto. Marmoush pidió penalti por un choque con Mac Allister dentro del área y, segundos después, otro posible contacto con Salah por parte de Julián Álvarez. Y es que en esa misma jugada llegó el gol de Enzo Fernández a centro de Lautaro Martínez.

De esta forma, Egipto se despide del Mundial con una sensación amarga tras tener en su mano el pase a cuartos.