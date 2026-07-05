Juanma Moreno: "A veces los acuerdos no gustan ni a las partes que los firman, pero son parte esencial de la democracia"

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en un acto en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

Durante su discurso, que ha durado alrededor de 20 minutos, se ha referido al polémico pacto de gobierno que ha firmado con Vox para poder ser investido presidente de Andalucía, que ha suscitado tantas críticas. El líder regional ha dicho que la "dinámica parlamentaria es el eje del acuerdo" y que los acuerdos "son parte esencial de la propia democracia".

"Los acuerdos son fruto del diálogo"

"A veces, los acuerdos no le gustan ni siquiera a las propias partes que los firman -o el 100%- porque se tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino, y pueden generar también rechazo, incluso contrariedad o incertidumbre. Pero los acuerdos son fruto del diálogo y el diálogo es la esencia de la sociedad moderna, de la democracia y la libertad. El diálogo siempre dentro de los patrones de nuestro marco normativo, nuestro estatuto de autonomía, nuestra Constitución y dentro de la voluntad general del conjunto de los ciudadanos de Andalucía expresada el 17 de mayo", ha asegurado.

El presidente andaluz ha dicho que espera que esta legislatura sea "fructífera o no lo será" y que "sea larga, o no lo será", así como ha invitado a todos los grupos a poder hacer "grandes cosas en beneficio de esta tierra". "Ese es el largo y el ancho camino por el que nuestra tierra avanzará los próximos cuatro años en respuesta a lo expresado por los ciudadanos".

Rajoy y Santamaría, entre los invitados a la toma de posesión

Moreno ha contado con la presencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra Fátima Báñez, y el exministro Juan Ignacio Zoido, así como la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.

Del Gobierno central han asistido la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas.

"Un referente de sensatez"

El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha arropado a Juanma Moreno en su toma de posesión en Sevilla en un acto que ha contado con la asistencia de alrededor de 300 personas y que se ha desarrollado en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza. Además de Rajoy, han acompañado a Moreno la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Elías Bendodo y Juan Bravo, miembros de la Ejecutiva nacional del PP.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Mariano Rajoy ha destacado que Moreno es un "referente de sensatez" en un ambiente político marcado por la crispación. Además, el expresidente del Gobierno de España ha subrayado, además, que en estos momentos, "Andalucía está entre las primeras comunidades porque se están haciendo bien las cosas".