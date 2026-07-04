Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Colombia, Argentina y Egipto toman el último tren a octavos

La fiesta mundialista se apodera de las 'fanzones' colombianas tras el triunfo sobre Ghana

Un estallido de abrazos, lágrimas, cánticos y banderas inundó este viernes las 'fanzones' de Colombia cuando la selección cafetera venció por 1-0 a Ghana y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial FIFA de 2026, en una noche en la que miles de aficionados volvieron a convertir el fútbol en una celebración colectiva.

Desde varias horas antes del inicio del encuentro, centenares de asistentes comenzaron a ocupar cada espacio disponible frente a la pantalla gigante de una de las zonas habilitadas en Bogotá para ver los partidos de la selección.

Algunos de los hinchas llegaron con el rostro pintado con los colores de la bandera, otros con sombreros 'vueltiaos', una prenda típica de la costa caribeña colombiana, y banderas de tela, mientras las camisetas de James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Daniel Muñoz se repetían entre una multitud que convirtió el lugar en un mosaico tricolor amarillo, azul y rojo.