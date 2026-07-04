Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Colombia, Argentina y Egipto toman el último tren a octavos
Colombia, sin mucha dificultad; Argentina, exigida hasta el alargue; y Egipto, obligada a sacar diferencias en tanda de penaltis, obtuvieron este viernes las últimas tres plazas libres para completar en el Mundial 2026 la fase de octavos de final que comenzará este sábado y se extenderá hasta el martes 7 de julio.
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La fiesta mundialista se apodera de las 'fanzones' colombianas tras el triunfo sobre Ghana
Un estallido de abrazos, lágrimas, cánticos y banderas inundó este viernes las 'fanzones' de Colombia cuando la selección cafetera venció por 1-0 a Ghana y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial FIFA de 2026, en una noche en la que miles de aficionados volvieron a convertir el fútbol en una celebración colectiva.
Desde varias horas antes del inicio del encuentro, centenares de asistentes comenzaron a ocupar cada espacio disponible frente a la pantalla gigante de una de las zonas habilitadas en Bogotá para ver los partidos de la selección.
Algunos de los hinchas llegaron con el rostro pintado con los colores de la bandera, otros con sombreros 'vueltiaos', una prenda típica de la costa caribeña colombiana, y banderas de tela, mientras las camisetas de James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Daniel Muñoz se repetían entre una multitud que convirtió el lugar en un mosaico tricolor amarillo, azul y rojo.
Ecuador insiste en reclamar ante la FIFA sobre hechos antes y durante partido con México
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) insistió este viernes en reclamar ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México de los dieciseisavos de final del Mundial 2926, que perdió por 2-0, incluidos todos aquellos que puedan haber comprometido la seguridad de jugadores y aficionados.
"Sobre lo sucedido frente a México, La FEF presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores", anunció la Federación en un comunicado.
Leitão Brito: "Forzamos a la campeona del mundo a jugar 120 minutos"
El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, se mostró este viernes "profundamente orgulloso" de su equipo, que forzó "a la campeona del mundo a jugar 120 minutos" en los dieciseisavos del Mundial 2026, y admitió que hubo momentos del partido en los que sintió que podían ganar.
"Conseguimos empatar dos veces y eso demuestra el nivel. Hubo momentos en los que sentí que había posibilidades de ganar, especialmente en la prórroga. Hemos llegado incluso a su área en varias ocasiones", recordó Leitão Brito, que admitió haber creído en la victoria cuando llegó el gol del empate 2-2 a balón parado.
Lionel Scaloni celebra con un triunfo los 100 partidos como técnico de Argentina
Lionel Scaloni alcanzó este viernes los 100 partidos como seleccionador de Argentina con susto pero victoria contra Cabo Verde, lo que valió el pase a octavos de final del Mundial 2026.
Scaloni, que asumió su cargo en septiembre de 2018, ha alcanzado este hito con un balance inmejorable: un Mundial (2022), dos Copas América (2021 y 2024) y una Finalissima (2022) que han devuelto a Argentina a la gloria.
Colombia jugará contra Suiza en octavos de final
Con un tanto de Jhon Arias en el minuto 14, Colombia derrotó a Ghana por 1-0 y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugó en Kansas City.
Los orientados por Néstor Lorenzo jugarán contra Suiza el 7 de julio en Vancouver.
Francia impone sus reglas
Si hay una selección de la que no se ha dudado en este Mundial es Francia. Su paso firme por esta Copa del Mundo ha permitido que los galos sean los claros favoritos a ganar la competición. Con un Mbappé descomunal y una plantilla que esta demostrando mucho nivel, los europeos tienen todo para pasar a la siguiente ronda.
En octavos, se enfrentarán a Paraguay, una selección que ha mostrado sus armas para combatir con las más grandes. En dieciseisavos, los sudamericanos tumbaron a Alemania en un partido para el recuerdo del país. Ahora, quieren seguir haciendo historia ante una de las grandes como lo es Francia.
Los Leones del Atlas creen en la Copa del Mundo
La selección marroquí llega a estos octavos de final habiendo demostrado que está entre las mejores del mundo. Su fase de grupos convenció a todo el mundo, y en dieciseisavos se cargó a una grande como lo es Países Bajos.
Es por ello que en el duelo ante Canadá de octavos parte como clara favorita. De lograr el pase, el combinado africano se enfrentaría al ganador del Francia - Paraguay.