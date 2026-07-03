Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Portugal elimina a Croacia y se cita con España en Dallas
Con goles de Cristiano Ronaldo de penalti a los 68' y de Goncalo Ramos a los 90'+4', Portugal le ganó por 2-1 a Croacia y lo eliminó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido jugado en Toronto. Los dirigidos por Roberto Martínez jugarán el 6 de julio por los octavos de final contra España en Dallas.
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Suiza le gana a Argelia al descanso en Vancouver (1-0)
Con un tanto de Breel Embolo en el minuto 10, Suiza derrota por 1-0 a Argelia al cabo del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Vancouver.
El ganador jugará el 7 de julio por los octavos de final en la misma ciudad canadiense contra el vencedor del encuentro del viernes entre Colombia y Ghana.
Los jugadores croatas piden explicaciones sobre la anulación de su último gol
Los jugadores croatas afirmaron tras el encuentro Portugal-Croacia que el árbitro del partido, el noruego Espen Eskas, les dijo que él no vio ninguna acción que justificase la anulación del último gol de los croatas, conseguido en el minuto 90+13 del tiempo añadido, y que tomó la decisión porque el sensor de la pelota determinó que fue tocada por Igor Matanovic.
Tanto Martin Baturina como Petar Sucic declararon tras el partido que Eskas les dijo que él no vio ninguna acción que justificase la anulación del gol que podría haber forzado la prórroga del partido.
"Le pregunté al árbitro y me dijo que no vio nada, pero que el sensor del balón determinó que había sido tocado", afirmó un abatido Baturina a preguntas de los medios a la conclusión del encuentro.
Cristiano Ronaldo ve a España como “candidata” y anticipa un duelo "muy disputado"
Cristiano Ronaldo calificó a España como "candidata a ganar el Mundial" y anticipó un partido "muy disputado" tras la clasificación de Portugal ante Croacia, al imponerse en la noche del jueves por 2-1, lo que sitúa al equipo luso frente a la selección española en la siguiente ronda del torneo.
El capitán portugués, de 41 años, preguntado tras el encuentro por el cruce contra España, afirmó que Portugal conoce bien a la selección española y que espera un partido equilibrado.
"Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora", dijo Cristiano.
Modric cierra su trayectoria en Mundiales como el arquitecto de una generación dorada
El centrocampista y capitán de Croacia, Luka Modric, se despidió en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, a manos de la Portugal liderada por el también veterano Cristiano Ronaldo, poniendo fin a su prolongada trayectoria en las Copas del Mundo.
El encuentro disputado en el BMO Field de Toronto no era un encuentro más. Antes del pitido inicial, los aficionados ya sabían que Cristiano o Modric, en la primera vez que se enfrentaban en un Mundial, dirían adiós a este torneo para siempre, y fue el croata, a sus 40 años, quien muy probablemente disputó su último partido en una Copa del Mundo.
Dalic: "No tengo nada que reprochar a los chicos, lo dieron todo"
"No tengo nada que reprochar a los chicos, lucharon, se esforzaron, lo dieron todo", manifestó con visible amargura el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, tras el partido que marcó la eliminación del Mundial con una derrota por 2-1 ante Portugal en Toronto.
Dalic admitió que la plantilla se sumergió en una profunda frustración por el resultado, especialmente al no poder ampliar la diferencia que abrió Iván Perisic con su gol en el minuto 53, y por el dolor de la derrota en el último minuto del juego de dieciseisavos de final.
Roberto Martínez: "Ahora comenzamos el segundo Mundial"
El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, destacó este jueves en Toronto "la intensidad, el orgullo y el esfuerzo con corazón" derrochado por sus jugadores para derrotar a Croacia por 2-1 y avanzar a los octavos de final de final del Mundial 2026, fase en la que chocará con España.
El exseleccionador de Bélgica afirmó que su equipo necesitaba ser humilde, tener paciencia y aceptar el sufrimiento colectivo para avanzar, como en efecto debieron resistir ante los Vatreni antes de imponerse en el minuto 94 con un gol de Goncalo Ramos.
Frente a las dificultades que tuvieron sus jugadores para remontar el partido, hizo notar que "sufrir juntos" es un elemento que finamente los fortalece para creer y crecer.
España y Portugal se reencuentran tras la final de la Liga de Naciones
La selección española masculina de fútbol volverá a encontrarse con Portugal el próximo lunes con motivo de los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será el enfrentamiento número 42 de la historia entre ambos países y reedición de la final de la última Liga de Naciones que coronó a los de Roberto Martínez hace un año.
Los dos combinados, cuyos países están hermanados en la candidatura del Mundial de 2030, se vuelven a citar un año después de que los 'tugas' ganasen su segundo título de la Nations al batir en los penaltis a la 'Roja' después de un partido que acabó 2-2, con goles de Mikel Oyarzabal y Martín Zubimendi para los españoles, y de Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo, para los portugueses.
El del próximo lunes será el tercer partido entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde el año 2010. Ahí, se vieron las caras también en octavos, entonces el primer cruce, y decidió un gol de David Villa en el tramo final, mientras que en la fase de grupos de Rusia 2018, espectacular empate a tres goles con triplete de Cristiano Ronaldo, el último en un gran lanzamiento de falta en el minuto 88 para igualar, y doblete de Diego Costa y tanto de Nacho Fernández.
El sueño del primer Mundial de Cristiano, en el camino de España en octavos
Portugal será el rival de España en octavos del Mundial el próximo 6 de julio en Dallas. Un partido entre dos selecciones que ya se midieron hace un año en la final de la Liga de Naciones, con victoria de los lusos en los penaltis, y también en la misma ronda de octavos en Sudáfrica 2010, con victoria española.
En total son 41 partidos entre ambas selecciones, con 18 victorias para España, siete para Portugal y 16 empates. Igualdad en el marcador que ha predominado en los últimos precedentes.
Portugal elimina a Croacia y se cita con España en Dallas
Portugal, tras vencer a Croacia por 2-1 en un final agónico, será el rival de España en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugará en el estadio de Dallas el 6 de julio a las 14.00 hora local (21.00 CEST, en España).
España se clasificó a la segunda ronda de eliminatorias tras golear a Austria por 3-0 en Los Ángeles y el viernes pondrá rumbo a Dallas para seguir su camino en busca de la segunda estrella de campeona del Mundo.
Australia y Egipto, por una plaza en octavos
Por otro lado, australianos y egipcios se ven las caras con el billete a octavos entre ceja y ceja. Ambas selecciones, segundas en sus respectivos grupos, quieren seguir haciendo historia en el Mundial de 2026.
Argentina quiere completar la hazaña
El conjunto de Scaloni se enfrenta a Cabo Verde con el objetivo de seguir creyendo en levantar el segundo Mundial consecutivo. Con un Leo Messi inspirado, los sudamericanos quieren superar los dieciseisavos y mirar ya al siguiente cruce.