Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Portugal elimina a Croacia y se cita con España en Dallas

España y Portugal se reencuentran tras la final de la Liga de Naciones

La selección española masculina de fútbol volverá a encontrarse con Portugal el próximo lunes con motivo de los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será el enfrentamiento número 42 de la historia entre ambos países y reedición de la final de la última Liga de Naciones que coronó a los de Roberto Martínez hace un año.

Los dos combinados, cuyos países están hermanados en la candidatura del Mundial de 2030, se vuelven a citar un año después de que los 'tugas' ganasen su segundo título de la Nations al batir en los penaltis a la 'Roja' después de un partido que acabó 2-2, con goles de Mikel Oyarzabal y Martín Zubimendi para los españoles, y de Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo, para los portugueses.

El del próximo lunes será el tercer partido entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde el año 2010. Ahí, se vieron las caras también en octavos, entonces el primer cruce, y decidió un gol de David Villa en el tramo final, mientras que en la fase de grupos de Rusia 2018, espectacular empate a tres goles con triplete de Cristiano Ronaldo, el último en un gran lanzamiento de falta en el minuto 88 para igualar, y doblete de Diego Costa y tanto de Nacho Fernández.