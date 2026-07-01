Hacienda ultima el relevo de su directora y el PP vincula su salida a no querer responder por las joyas de Zapatero

El Ministerio de Hacienda prevé relevar en los próximos días a la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, después de que ella misma solicitara hace meses dejar el cargo tras cuatro años al frente del organismo. El PP, sin embargo, sostiene que su marcha busca no responder en la comisión del Senado sobre la SEPI el por qué Hacienda no se persona por las joyas halladas en una caja fuerte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes de Hacienda han confirmado que Fernández pidió su relevo hace meses, aunque ambas partes acordaron que el cambio no se materializaría hasta concluir la campaña de la Renta, que finalizó este martes. El ministerio niega que exista una dimisión forzada o una crisis en la Agencia Tributaria.

Según Hacienda, el relevo llega una vez cumplidos o prácticamente culminados los principales objetivos del Plan Estratégico 2024-2027, entre ellos la implantación de un nuevo modelo de información y asistencia al contribuyente, el impulso de medidas preventivas para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y el refuerzo de la lucha contra las formas más graves de fraude.

Soledad Fernández fue nombrada directora general de la Agencia Tributaria en junio de 2022, en sustitución de Jesús Gascón, actual secretario de Estado de Hacienda, tras haber ejercido como delegada especial de la AEAT en Madrid.

El PP la cita en el Senado

Coincidiendo con el anuncio del relevo, el PP en el Senado ha advertido de que Fernández deberá comparecer el próximo 13 de julio en la comisión de investigación sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque ya no ocupe el cargo.

Los populares relacionan su petición de relevo con el anuncio realizado este martes por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, de citarla en dicha comisión. A su juicio, la directora de la Agencia Tributaria pretende evitar responder por qué Hacienda no se ha personado en la investigación judicial sobre las joyas halladas en una caja fuerte atribuida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde el Ministerio rechazan esa interpretación e insisten en que el relevo responde exclusivamente a una decisión planificada desde hace meses y vinculada al calendario de ejecución del plan estratégico de la Agencia Tributaria.

No será, además, la primera vez que Fernández comparezca ante una comisión parlamentaria. El 18 de febrero de 2025 ya acudió al Senado para declarar en la comisión de investigación del caso Koldo, donde aseguró que la Agencia Tributaria inspeccionó el IVA de todas las ventas de mascarillas realizadas durante la pandemia.