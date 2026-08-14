Igualdad asegura que las menores migrantes en Ceuta están protegidas y recibiendo atención especializada

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este viernes que las menores que se encuentran en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes a la localidad española a finales de julio, están recibiendo atención y protección por parte de las autoridades.

La situación de las menores preocupa especialmente al Ejecutivo debido a su condición de vulnerabilidad y al contexto generado tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. Redondo ha insistido en que la prioridad es garantizar su seguridad y ha señalado que se está aplicando la legislación vigente para protegerlas.

El Gobierno pone en marcha recursos contra la violencia de género

Entre las medidas adoptadas se encuentra la puesta en funcionamiento en Ceuta de un centro de crisis operativo durante todo el día. Este recurso presta asistencia a mujeres que hayan sufrido agresiones y también atiende a menores que puedan encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad.

Redondo ha subrayado además que el Gobierno ha puesto a disposición de Ceuta recursos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluidos fondos que no se habían utilizado anteriormente, para reforzar la protección de las niñas.

La ministra ha destacado que las instituciones están especialmente pendientes de que las menores reciban la asistencia necesaria y ha defendido la necesidad de actuar con rapidez ante una crisis que ha calificado de "complejísima" por sus dimensiones humanitarias.

Investigación de las denuncias de agresión sexual

La protección de las menores se ha convertido en una de las principales preocupaciones tras las denuncias de posibles agresiones sexuales registradas entre las personas llegadas a Ceuta. Según fuentes sanitarias, varias menores han acudido a los servicios médicos tras denunciar agresiones o intentos de agresión.

En este contexto, Redondo ha asegurado que las denuncias están siendo investigadas y ha confirmado que Interior ya ha expulsado a uno de los presuntos agresores. La ministra ha garantizado que se actuará contra quienes sean identificados como responsables de estas agresiones.

"El Estado está con ellas", ha señalado Redondo, que ha insistido en que el objetivo del Gobierno es proteger a las menores y contribuir a que la situación en Ceuta recupere la normalidad "en la mayor brevedad posible".

La declaración de la ministra se produce en un momento de especial presión sobre los recursos de acogida de Ceuta, después de la llegada masiva de migrantes a finales de julio y en medio del debate sobre la atención y el futuro de los menores no acompañados que permanecen en la ciudad.